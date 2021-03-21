Выступление Тумсо в поддержку Гезмахмаева привлекло внимание пользователей YouTube

21 марта 2021, 01:50

Пользователи видеохостинга YouTube, комментируя ролик Тумсо Абдурахманова про свидетельства бывшего полицейского Сулеймана Гезмахмаева о внесудебных казнях и пытках задержанных в Чечне, предложили максимально распространить эту информацию и перевести на иностранные языки.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта чеченский блогер Тумсо Абдурахманов прокомментировал свидетельства бывшего полицейского Сулеймана Гезмахмаева о внесудебных казнях в Чечне и реакции руководства республики на публикацию расследования "Новой газеты". По словам блогера, чеченские власти пытаются подорвать доверие к рассказу Гезмахмаева неубедительными обвинениями в его адрес, а иллюзию массового возмущения чеченской общественности создают с помощью одинаковых комментариев в соцсетях.

15 марта "Новая газета" опубликовала часть расследования внесудебных казней в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий. После публикации родственники Гезмахмаева в Чечне получили угрозы: силовики потребовали, чтобы Сулейман объявил свой рассказ выдумкой, иначе у его семьи будут проблемы.

Видео "О расследовании "Новой газеты" про полк им. Кадырова", опубликованное 19 марта на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова, набрало по данным на 01.50 мск сегодня, 21 марта 177 335 просмотров и 1456 комментариев.

Пользователи YouTube в комментариях к видео Абдурахманова призвали максимально распространить данные "Новой газеты", свидетельства Гезмахмаева и комментарий блогера по поводу ситуации в Чечне. "Мы должны максимально распространять эту информацию, кто знает иностранные языки, переводите, на английский, на арабский, на турецкий, пусть весь мир знает правду про кровопийц целого народа!" - призвал DON DON TV.

"Надо молчать о чеченских проблемах..." Воистину, промолчишь - попадешь в палачи. НЕ молчи, не моли, не молчи", - отметил Герман.

"Все когда-нибудь заканчивается, закончится и этот кошмар", - предполагает Соломон Калантаров.

"Как они любят, когда их какие-то мерзости вскрываются, сразу кукарекать, что это клевета на весь народ", - удивился Tarmakul.

"Да что тут удивительного, вы же видели, даже женщин пытали электрошокером", - отметил Горец Гамид.

Ислам Кадыров, женатый на племяннице жены Рамзана Кадырова, в конце 2019 года был мэром Грозного. На одном из видео он угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер.

"Журналистам "Новой газеты", Сулейману Гезмахмаеву и другим людям, участвовавшим в расследовании, спасибо за то, что публично рассказывают о массовых преступлениях", - написал ГРАЖДАНИН РОССИИ.

"Это просто жесть! Что за Средневековье, людей казнят и это норма? Как так-то?" - поражается Nikollo Paganini.

"Мне интересно, а есть те, кто этому удивлен, что пытки есть, избиения. По всей стране так. Это все происходит от того, что они боятся", - считает Алексей Али.

Напомним, что "Новая газета" с начала 2017 года расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев". Также "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Тумсо Абдурахманове.