Кадр видео с сайта СУ СКР по Краснодарскому краю https://kuban.sledcom.ru/news/item/1549985/

20 марта 2021, 20:09

Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани

Автомобиль опрокинулся при переправе через реку Адегой в Краснодарском крае, два человека погибли, спасатели ищут десятилетнего ребенка, сообщил Следком.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня. 45-летний мужчина с супругой, двумя детьми и матерью приехали в станицу Шапшугскую отдохнуть на природе. Семья на автомобиле УАЗ переезжала через реку Адегой, и внедорожник перевернулся. 61-летняя женщина и ее 17-летняя внучка смогли выбраться из машины. Мужчина и его 35-летняя супруга погибли. Спасатели ищут десятилетнего сына погибших, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. "Проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении на сайте ведомства. Там же опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как грузовой автомобиль вытягивает перевернутую вверх колесами легковую машину из воды. Неподалеку стоит группа людей, которые подсказывают водителю грузовика, а на первом плане, поодаль от происходящего - трое мужчин, двое из которых сотрудники Следкома и МЧС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что два человека сегодня пострадали при крупном ДТП в Краснодаре. Троллейбус с пассажирами врезался в здание в центре города после столкновения с легковым автомобилем, двое пострадавших госпитализированы.

Примечание:

 "Водитель автобуса осужден за аварию с четырьмя смертями на Кубани", "10 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом на Кубани", "Пять человек пострадали при ДТП с маршруткой на Кубани".

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  • Выставка портретов погибших от COVID-19 врачей растрогала посетителей

    В шахтинском краеведческом музее проходит выставка художницы Елены Сухоруковой "Воины Гиппократа", в апреле портреты будут демонстрироваться в Ростове-на-Дону и Краснодаре. На 103 работах изображены врачи, скончавшиеся после заражения коронавирусом по всей стране, в том числе в 11 регионах юга России. Посетители выставки назвали этих врачей героями, некоторые не смогли сдержать слез.

20 марта 2021, 15:59

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