Водитель автобуса осужден за аварию с четырьмя смертями на Кубани

30 декабря 2020, 18:10

Суд признал водителя экскурсионного автобуса виновным в нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели под Новороссийском четырех человек, в том числе трех детей. Мужчина принимал запрещенные водителям лекарства и не информировал об этом работодателя, установило следствие.

Как писал "Кавказский узел", авария произошла 7 августа на автодороге Новороссийск - Керченский пролив. Автобус и легковой автомобиль после столкновения упали с обрыва, 44 человека были госпитализированы, на месте погибли три человека, затем еще один. Водитель автобуса был задержан 8 августа 2019 года.

Водитель автобуса, принадлежащего санаторию "Эллада", вез пассажиров из Новороссийска в Анапу. Он нарушил правила дорожного движения, после чего автобус столкнулся с "Фольксваген Таурег", и оба транспортных средства перевернулись и покатились с обрыва, сообщил Следком. Спустя несколько дней после аварии в больнице скончался ребенок, который был пассажиром иномарки.

В Краснодарском крае вынесен приговор 42-летнему водителю экскурсионного автобуса, в результате ДТП с которым погибли четыре человека. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти по неосторожности двух и более человек (пункт "а" части 6 статьи 264 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня Управление СКР по Краснодарскому краю.

Следствием и судом установлено, что мужчина с января 2011 года являлся водителем лечебно-профилактического санатория "Эллада". Врачи в 2011 году назначили ему лекарство, при котором противопоказано управление транспортным средством. По данным следствия, водитель не сообщил об этом работодателю. 7 августа 2019 года у водителя, когда он находился в состоянии токсического опьянения из-за принятого лекарства, случился эпилептический приступ. Водитель утратил контроль за ситуацией на дороге, не соблюдал дистанцию и скоростной режим, что привело к столкновению с "Фольксваген Таурег". Автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва, четверо пассажиров автомобиля, в том числе трое детей в возрасте от 4 до 15 лет, скончались. Здоровью водителя и еще одного пассажира иномарки и двух пассажиров автобуса был причинен тяжкий вред, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд приговорил водителя к 11 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Он также лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил, сообщило следствие.

Уголовное дело поступило в Приморский районный суд Новороссийска 10 июля, состоялось 16 заседаний, приговор был оглашен 30 декабря, следует из карточки дела на сайте суда. Санкции пункта "а" части 6 статьи 264 предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет. Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Защита настаивала на том, что прием подсудимым медицинского препарата никак не связан с совершением им дорожно-транспортного происшествия. В своем последнем слове подсудимый попросил прощения у родственников погибших, сообщило сегодня ИА "Краснодар-Медиа".