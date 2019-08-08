08 августа 2019, 18:48

Задержан водитель попавшего в ДТП на Кубани автобуса

Водитель экскурсионного автобуса, упавшего с обрыва под Новороссийском, нарушил правила дорожного движения, он задержан, сообщили сегодня следователи.  

Как писал "Кавказский узел", в результате ДТП под Новороссийском три человека погибли, 44 были госпитализированы. Авария произошла около 22.00 мск 7 августа на автодороге Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, автобус и легковой автомобиль после столкновения упали с обрыва.

Следователи сегодня уточнили, что в результате аварии погибли двое детей и один взрослый, 44 пострадавших находятся в больницах Новороссийска.

По данным Следкома, водитель автобуса, принадлежащего санаторию "Эллада", вез пассажиров из Новороссийска в Анапу. Он нарушил правила дорожного движения, после чего автобус столкнулся с "Фольксваген Таурег", и оба транспортных средства перевернулись и покатились с обрыва. Следователи возбудили дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщило следственное управление Следственного комитета России сегодня на своем сайте. 

В рамках расследования уголовного дела водитель автобуса задержан. В санатории "Эллада" изъяты документы, в том числе по перевозке людей на экскурсионном автобусе. "Назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.

Примечание:

"20 пострадавших остаются в больницах после аварии автобусов в Сочи", "Власти Сочи пообещали помочь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам", "Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 августа 2019, 19:10

  • Признание вины вызвало сомнения у родственников Курбаналиева

    Задержанный чеченскими силовиками уроженец Дагестана Курбан Курбаналиев арестован по обвинению в причастности к боевикам, сообщила сегодня его адвокат. По данным защиты, Курбаналиев признал свою вину, однако родственники сомневаются, что это было сделано искренне.

08 августа 2019, 19:03

08 августа 2019, 18:56

08 августа 2019, 18:51

08 августа 2019, 18:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи