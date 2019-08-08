Задержан водитель попавшего в ДТП на Кубани автобуса

08 августа 2019, 18:48

Водитель экскурсионного автобуса, упавшего с обрыва под Новороссийском, нарушил правила дорожного движения, он задержан, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", в результате ДТП под Новороссийском три человека погибли, 44 были госпитализированы. Авария произошла около 22.00 мск 7 августа на автодороге Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, автобус и легковой автомобиль после столкновения упали с обрыва.

Следователи сегодня уточнили, что в результате аварии погибли двое детей и один взрослый, 44 пострадавших находятся в больницах Новороссийска.

По данным Следкома, водитель автобуса, принадлежащего санаторию "Эллада", вез пассажиров из Новороссийска в Анапу. Он нарушил правила дорожного движения, после чего автобус столкнулся с "Фольксваген Таурег", и оба транспортных средства перевернулись и покатились с обрыва. Следователи возбудили дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщило следственное управление Следственного комитета России сегодня на своем сайте.

В рамках расследования уголовного дела водитель автобуса задержан. В санатории "Эллада" изъяты документы, в том числе по перевозке людей на экскурсионном автобусе. "Назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.