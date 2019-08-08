На месте ДТП под Новороссийском. Фото: пресс-служба МЧС http://23.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8281304/

08 августа 2019, 08:23

Число госпитализированных после ДТП на Кубани возросло до 44

Госпитализированы еще 16 пострадавших при падении в обрыв автобуса и легковой машины под Новороссийском. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", ранее экстренные службы проинформировали, что после столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе под Новороссийском госпитализированы не менее 28 человек, двое взрослых и ребенок погибли.

По данным Минздрава, всего после падения в обрыв автобуса и легкового автомобиля госпитализированы 44 человека, 13 из них экстренно прооперированы. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Трех человек решили перевести в НИИ-ККБ1, на реанимобилях они отправлены в Краснодар, пишет со ссылкой на представителя Минздрава по Краснодарскому краю РИА "Новости".

В ведомстве также сообщили, что планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу. "После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребенка вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу", - цитирует представителя министерства ТАСС.

В связи с аварией в Краснодарском крае был создан оперативный штаб. Помощь пострадавшим оказывали более 30 бригад скорой помощи, сообщают "Кубанские новости".

Примечание:

"20 пострадавших остаются в больницах после аварии автобусов в Сочи", "Власти Сочи пообещали помочь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам", "Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи".

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