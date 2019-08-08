Три человека погибли в ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани

08 августа 2019, 01:59

После столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе под Новороссийском госпитализированы не менее 28 человек, двое взрослых и ребенок погибли, сообщили экстренные службы.

Авария произошла около 22.00 мск 7 августа на автодороге "Новороссийск - Керченский пролив".

"По предварительной информации.. произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen и автобуса Hyundai", - написал 8 августа со ссылкой на Государственную инспекцию безопасности дорожного движения России ТАСС. После удара машины упали в обрыв, сказал сотрудник ведомства. По его словам, автобус и автомобиль сорвались с высоты около 30 метров.

Погибли ребенок, мужчина и женщина, передает со ссылкой на пресс-службу МЧС России издание. Госпитализировано 28 человек, 11 из которых дети, 14 пострадавшим помощь оказана на месте, рассказал сотрудник ведомства. В местные больницы было доставлено 30 пострадавших, передает сообщение Минздрава Краснодарского края "Интерфакс".

Всего, по данным спасателей, в автобусе и автомобиле находилось 45 человек, написало РИА "Новости". Экскурсионный автобус принадлежит санаторию Федеральной налоговой службы "Эллада" в Анапе, передает со ссылкой на ведомство издание.

На сайте МЧС России и Минздрава Краснодарского края информации и числе погибших и пострадавших нет, по состоянию на 1.20 мск 8 августа. Информации о ДТП нет на сайте ГИБДД России, по данным на 1.20 мск 8 августа.

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае.