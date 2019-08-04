04 августа 2019, 21:19
При ДТП с микроавтобусом на Кубани пострадали семь человек
Пострадавшие в результате аварии в Краснодарском крае доставлены в больницу. Среди них пятилетний ребенок, состояние которого врачи назвали тяжелым, сообщили в администрации города Горячий Ключ.
Авария произошла сегодня в поселке Первомайском города Горячий Ключ. По данным регионального управления МВД, столкнулись микроавтобус Volkswagen и автомобиль Kia Rio.
"Семь человек доставлены в медицинское учреждение для обследования, из них трое детей. Состояние одного ребенка в возрасте пяти лет тяжелое, состояние остальных удовлетворительное", - цитирует представителя администрации города Горячий Ключ ТАСС.
"Кавказский узел" писал, что 24 июня в результате аварии с участием рейсового автобуса вблизи Сочи пострадали десять человек, в том числе двое детей.
"20 пострадавших остаются в больницах после аварии автобусов в Сочи", "Власти Сочи пообещали помочь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам", "Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи".
04 августа 2019, 22:40
-
Три одиночных пикета в поддержку честных выборов прошли в Волгограде
Активисты в центре Волгограда потребовали отставки правительства и выступили против подавления протеста оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге.
04 августа 2019, 21:12
-
Летевший из Элисты в Сочи самолет экстренно сел в Минводах
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", летевший из Элисты в Сочи, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Минеральных Вод. По предварительным данным, на борту лайнера произошла разгерметизация.
04 августа 2019, 19:39
-
Семь пожарных пострадали при тушении огня в бакинском торговом центре
Сотрудники МЧС госпитализированы с отравлением дымом после тушения пожара в торговом центре "Садарак" в столице Азербайджана.
04 августа 2019, 19:26
-
Гегам Петросян освобожден из-под ареста в Армении
Суд постановил освободить под подписку о невыезде бывшего начальника штаба полиции Армении Гегама Петросяна, обвиняемого в убийстве активиста в 2008 году, сообщил его адвокат.
04 августа 2019, 18:40
-
Грузинские железнодорожники потребовали повышения зарплат
Профсоюз железнодорожников в Грузии призвал увеличить зарплаты работников "Грузинской железной дороги" в полтора раза, пригрозив массовой забастовкой. Руководство компании сочло это требование необоснованным.
-
04 августа 2019, 22:40
Три одиночных пикета в поддержку честных выборов прошли в Волгограде
-
04 августа 2019, 18:40
Грузинские железнодорожники потребовали повышения зарплат
-
04 августа 2019, 14:321
Пикетчики потребовали сохранить парки в Волгограде
-
04 августа 2019, 10:36
Суд ужесточил меру пресечения подозреваемому в убийстве уроженцу Чечни
-
04 августа 2019, 07:17
Девять самодельных бомб найдены в дагестанском селе
-
04 августа 2019, 02:551
Востоковеды назвали кровную месть нехарактерной для современного Азербайджана
-
04 августа 2019, 21:12
Летевший из Элисты в Сочи самолет экстренно сел в Минводах
-
04 августа 2019, 19:39
Семь пожарных пострадали при тушении огня в бакинском торговом центре
-
04 августа 2019, 19:26
Гегам Петросян освобожден из-под ареста в Армении
-
04 августа 2019, 17:46
Жители Кубани пожаловались на подтопления после ливня
-
04 августа 2019, 15:31
Найдена пропавшая в Волгоградской области девочка
-
04 августа 2019, 13:30
Боксер Дадашев похоронен в Санкт-Петербурге
-
04 августа 2019, 09:37
Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта
-
04 августа 2019, 06:09
Турист погиб при падении с обрыва в Грузии
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
04 августа 2019, 22:40
Три одиночных пикета в поддержку честных выборов прошли в Волгограде
-
04 августа 2019, 21:12
Летевший из Элисты в Сочи самолет экстренно сел в Минводах
-
30 июля 2019, 15:581
Джемаль Орхан Гейдарович
-
25 июля 2019, 11:521
Хазбиев Магомед Хамзатович
-
24 июля 2019, 21:35
Окруашвили Ираклий Кобаевич
-
03 августа 2019, 18:31
BERG...man TbilisiОппо. "народная дубина" в Москве vs Спартак - Динамо и Зенит - Краснодар. Текстовая трансляция 51
-
31 июля 2019, 09:20
BERG...man TbilisiЛетающие американские тараканы в Сочи? Во Вьетнаме их едят в жареном виде 60
-
27 июля 2019, 18:40
BERG...man TbilisiКраснодар - Сочи: кубанское "дерби" - cмотрим вместе! И о прошедших матчах 3-го тура ЧР по футболу 45
-
25 июля 2019, 14:18
BERG...man TbilisiПосещаемость российской премьер-лиги. Зенит- первый, Анжи-последний! 43
-
22 июля 2019, 17:46
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева«Защита детства на Северном Кавказе: что обнажила трагедия Айши Ажиговой?» Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 30 июля в 19.00 1
-
02 августа 2019, 10:18В Сочи нарушаются права почти 200 человек, проживающих в многоквартирном доме
-
30 июля 2019, 09:43Мэрия города Сочи 6 лет не выполняет решение суда о строительстве дороги
-
29 июля 2019, 21:22Идет застройка оползневых участков в микрорайоне Бытха г. Сочи
-
29 июля 2019, 11:12Женщину с больным сыном лишили жилья
-
29 июля 2019, 00:05Долгострой по программе доступное жилье в г. Хасавюрт
-
02 августа 2019, 19:4429
Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?
-
25 июля 2019, 17:53
Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
-
21 июня 2019, 15:00
В мае 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали три человека