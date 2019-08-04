04 августа 2019, 21:19

При ДТП с микроавтобусом на Кубани пострадали семь человек

Пострадавшие в результате аварии в Краснодарском крае доставлены в больницу. Среди них пятилетний ребенок, состояние которого врачи назвали тяжелым, сообщили в администрации города Горячий Ключ.

Авария произошла сегодня в поселке Первомайском города Горячий Ключ. По данным регионального управления МВД, столкнулись микроавтобус Volkswagen и автомобиль Kia Rio.

"Семь человек доставлены в медицинское учреждение для обследования, из них трое детей. Состояние одного ребенка в возрасте пяти лет тяжелое, состояние остальных удовлетворительное", - цитирует представителя администрации города Горячий Ключ ТАСС.

"Кавказский узел" писал, что 24 июня в результате аварии с участием рейсового автобуса вблизи Сочи пострадали десять человек, в том числе двое детей.

Примечание:

"20 пострадавших остаются в больницах после аварии автобусов в Сочи", "Власти Сочи пообещали помочь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам", "Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи".

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