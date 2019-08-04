При ДТП с микроавтобусом на Кубани пострадали семь человек

04 августа 2019, 21:19

Пострадавшие в результате аварии в Краснодарском крае доставлены в больницу. Среди них пятилетний ребенок, состояние которого врачи назвали тяжелым, сообщили в администрации города Горячий Ключ.

Авария произошла сегодня в поселке Первомайском города Горячий Ключ. По данным регионального управления МВД, столкнулись микроавтобус Volkswagen и автомобиль Kia Rio.

"Семь человек доставлены в медицинское учреждение для обследования, из них трое детей. Состояние одного ребенка в возрасте пяти лет тяжелое, состояние остальных удовлетворительное", - цитирует представителя администрации города Горячий Ключ ТАСС.

"Кавказский узел" писал, что 24 июня в результате аварии с участием рейсового автобуса вблизи Сочи пострадали десять человек, в том числе двое детей.