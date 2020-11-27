10 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом на Кубани

27 ноября 2020, 09:53

Шесть человек погибли и четыре получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и грузовика в Краснодарском крае.

Авария произошла сегодня на автодороге Выселки - Усть-Лабинск в районе хутора Бейсужок Второй. Столкнулись водители пассажирской "Газели" и автомобиля КамАЗ, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Выселковского района.

По данным ЕДДС, погибли пять человек и пятеро были госпитализированы. Состояние пострадавших уточнялось, сообщило РИА "Новости" в 09.18 мск.

Однако, по последним данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, шесть человек погибли и четверо доставлены в больницу, написал "Интерфакс" в 09.48 мск.

"Кавказский узел" также сообщал, что 26 ноября два водителя и семь пассажиров получили травмы при лобовом столкновении двух автобусов в Анапе.