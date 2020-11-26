Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Анапе

26 ноября 2020, 14:39

Два водителя и семь пассажиров получили травмы при лобовом столкновении двух автобусов в Анапе. Причиной аварии стал выезд автобуса ПАЗ на полосу встречного движения, сообщили сегодня в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Два пассажирских автобуса столкнулись сегодня около полудня на улице Крымской в Анапе. "Около 12.00 в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса Isuzu. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города-курорта Анапы", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления МВД по Краснодарскому краю.

Семь пассажиров автобуса и два водителя доставлены в больницы. На месте аварии работали несколько машин скорой помощи, сообщило "Анапское черноморье".

Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автобусов на встречную полосу. "Водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Исузу", – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На видеоролике, опубликованном сегодня в YouTubе-канале "Анапское черноморье", видны автобусы после столкновения, белый ПАЗ передней частью врезался в левую сторону автобуса Isuzu, задев кабину водителя.

"Кавказский узел" писал, что при столкновении микроавтобуса и автобуса под Анапой 4 сентября пострадали девять человек, одна из пассажирок позже умерла в больнице от полученных травм.