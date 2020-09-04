Девять человек стали жертвами ДТП с двумя автобусами в Витязево

04 сентября 2020, 11:20

При столкновении микроавтобуса и автобуса под Анапой сегодня пострадали девять человек, одна из пассажирок позже умерла в больнице от полученных травм.

ДТП произошло около 05.40 по московскому времени в поселке Витязево на Объездной улице.

В краевом управлении МВД изначально сообщили о шести пострадавших, доставленных в больницу. По данным ведомства, причиной аварии стал выезд одного из автобусов на встречную полосу.

"Один из автобусов - вахтовый, второй - заказной, в заказном было два человека - водитель и его сменщик, оба пострадали. В вахтовом автобусе было девять человек, из которых пострадали четверо. Всего госпитализировано шесть человек", - цитирует представителя МВД ТАСС.

После аварии госпитализировали семь человек, уточнили в свою очередь в управлении по делам ГО И ЧС города. "Семь человек госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь", - сообщили в ведомстве, уточнив, что состояние всех госпитализированных тяжелое.

Одна из пострадавших пассажирок умерла в больнице, сообщили позднее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. По информации ведомства, она поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает "Интерфакс".

В транспортной компании "Открытая Анапа" заявили, что выехавший на встречную полосу микроавтобус был исправен и проходил предрейсовый осмотр. В компании, которая осуществляла перевозку, также отметили, что лицензия на осуществление перевозок у них имеется.