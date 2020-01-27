27 января 2020, 13:49

Пять человек пострадали при ДТП с маршруткой на Кубани

Пять из 17 пассажиров "Газели", ехавшей из Краснодарского края в Адыгею, госпитализированы после автоаварии.

ДТП произошло сегодня на 14 километре автодороги "Тбилисская - Ново-Владимировская". "Автомобиль ВАЗ-21102 при обгоне столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении пассажирским автобусом ГАЗ-322132. Потеряв управление, "Газель" опрокинулась на проезжей части и загорелась", - сообщил сотрудник краевой ГИБДД.

По его данным, "Газель" с 17 пассажирами ехала по маршруту из станицы Калниболотской Краснодарского края в аул Шунтук в Адыгее. Пять пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе 2019 года на Кубани произошло столкновение экскурсионного автобуса и легкового автомобиля, после чего оба транспортных средства упали с обрыва. В результате четыре человека погибли, еще 43 пострадали.

Примечание:

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