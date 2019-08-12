12 августа 2019, 23:11

Число погибших после ДТП с автобусом на Кубани возросло до четырех

Ребенок, госпитализированный после столкновения экскурсионного автобуса и легкового автомобиля под Новороссийском, умер в больнице, сообщили сегодня в Следкоме и Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа на автодороге Новороссийск - Керченский пролив произошло столкновение экскурсионного автобуса и легкового автомобиля, после чего оба они упали с обрыва. В результате три человека погибли, 44 человека были госпитализированы. 8 августа следователи сообщили о задержании водителя автобуса, который, по их версии, нарушил правила дорожного движения. 10 августа Минздрав проинформировал, что из больницы выписаны 33 пострадавших.

Число погибших в результате автоаварии возросло до четырех - в больнице умерла пострадавшая девочка, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. В региональном Минздраве уточнили, что четырехлетний ребенок в момент аварии ехал во внедорожнике, с которым столкнулся автобус. В результате ДТП девочка получила тяжелейшие травмы, ее экстренно перевезли в Краснодар, но она умерла, не приходя в сознание, пишет "Интерфакс".

В больницах остаются пять пострадавших, сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края. "На лечении остаются пять человек. Четверо в краевой больнице, один - в городской больнице", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Примечание:

"20 пострадавших остаются в больницах после аварии автобусов в Сочи", "Власти Сочи пообещали помочь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам", "Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи".

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