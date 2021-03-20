Два пассажира троллейбуса пострадали при крупном ДТП в Краснодаре

20 марта 2021, 14:27

Троллейбус с пассажирами врезался в здание в центре Краснодара после столкновения с легковым автомобилем, два человека госпитализированы.

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Мира и Суворова, сообщили в управления МВД по Краснодару.

"По предварительным данным, 26-летний водитель "Лада Ларгус", двигаясь по улице Суворова, допустил проезд на красный сигнал светофора. В результате он столкнулся с троллейбусом. После удара троллейбус врезался в угловое здание", - цитирует начальника пресс-службы УМВД Артема Коноваленко "Кубань 24".

По уточненным данным, в аварии пострадали два пассажира троллейбуса, они госпитализированы с различными травмами, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Живая Кубань".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2020 года один человек погиб, несколько были доставлены в больницу с травмами после автоаварии с участием военного автобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае.