20 марта 2021, 14:27

Два пассажира троллейбуса пострадали при крупном ДТП в Краснодаре

Троллейбус с пассажирами врезался в здание в центре Краснодара после столкновения с легковым автомобилем, два человека госпитализированы.

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Мира и Суворова, сообщили в управления МВД по Краснодару.

"По предварительным данным, 26-летний водитель "Лада Ларгус", двигаясь по улице Суворова, допустил проезд на красный сигнал светофора. В результате он столкнулся с троллейбусом. После удара троллейбус врезался в угловое здание", - цитирует начальника пресс-службы УМВД Артема Коноваленко "Кубань 24".

По уточненным данным, в аварии пострадали два пассажира троллейбуса, они госпитализированы с различными травмами, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Живая Кубань".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2020 года один человек погиб, несколько были доставлены в больницу с травмами после автоаварии с участием военного автобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае.

Примечание:

"Кубанский полицейский арестован после ДТП с двумя погибшими", "Водитель автобуса осужден за аварию с четырьмя смертями на Кубани", "10 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом на Кубани".

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