Призывники из Дагестана пострадали при ДТП с военным автобусом на Кубани

19 декабря 2020, 22:13

Один человек погиб, несколько доставлены в больницу с травмами после автоаварии с участием военного автобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае, сообщили в Южном военном округе.

ДТП с участием автобуса одной из воинских частей Южного военного округа произошло на трассе Краснодар-Кропоткин. По данным ведомства, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом, перевозившим призывником со сборного пункта Дагестана.

"В результате столкновения несколько призывников получили ушибы. Были оперативно доставлены в медицинское учреждение города Краснодар, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью следовавших в автобусе призывников нет", - цитирует пресс-службу ЮВО РИА "Новости".

Водитель легкового автомобиля погиб, сообщил представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Автобус следовал из Махачкалы, в общей сложности в нем находись 18 человек, в том числе 14 призывников и два офицера, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 27 ноября шесть человек погибли в результате столкновения "Газели" и грузовика в Краснодарском крае. Силовики задержали водителя маршрутки, предпринимательница, которой она принадлежала, занималась пассажирскими перевозками в салоне без сидячих мест, заявило следствие.