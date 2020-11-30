Водитель задержан после гибели шести человек в ДТП на Кубани

30 ноября 2020, 15:17

Силовики задержали водителя "Газели", шесть пассажиров которой скончались после столкновения с грузовиком в Выселковском районе Краснодарского края, сообщило сегодня МВД. Предпринимательница, которой принадлежал микроавтобус, занималась пассажирскими перевозками в салоне без сидячих мест, заявило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября шесть человек погибли в результате столкновения "Газели" и грузовика в Краснодарском крае.

Задержан и помешен в в изолятор временного содержания предполагаемый виновник аварии - 19-летний водитель "Газели", сообщило МВД. "Сегодня ему будет избрана мера пресечения", - процитировал представителя ведомства "Интерфакс".

Ранее было возбуждено уголовное дело против жительницы Брюховецкого района Краснодарского края, которой принадлежала "Газель". Она заподозрена в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. По данным следователей, машина использовалась для платных пассажирских перевозок, но не было оборудовано ни сидячими местами, ни ремнями безопасности, а водителем был 19 юноша, сообщило на своем сайте 27 ноября управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

На момент аварии в салоне было 14 пассажиров. Столкновение с "КамАЗом" произошло потому, что один из двух водителей "Газели" не предоставил грузовику преимущество на дороге. Шесть пассажиров скончались, еще восемь человек, включая водителя "Газели", были госпитализированы, указано в публикации. Ведомство распространило видеоролик с фотографиями искореженной "Газели".

В машине, которая, как оказалось, вообще не была предназначена для перевозки пассажиров, езали сотрудники одного из местных предприятий, сообщил сегодня ТАСС.