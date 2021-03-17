Полиция Ессентуков отпустила журналистку "Кавказского узла"

17 марта 2021, 15:40

Журналистка Алена Садовская была не задержана, а лишь доставлена в отделение полиции в Ессентуках для опроса о цели пикета, заявили силовики. Садовская отказалась давать разъяснения и была отпущена.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня в Ессентуках полиция прервала одиночный пикет корреспондента "Кавказского узла" Алены Садовской. Журналистка, протестовавшая против ареста ингушских активистов, была доставлена в отделение. Полицейские объяснили свои действия наличием у Садовской плакатов.

10 марта ингушская активистка Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест, но уже 16 марта суд постановил вернуть ее под стражу. После этого лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе. Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых.

В 14.25 мск Алену Садовскую отпустили из дежурной части УВД. Журналистка передала "Кавказскому узлу" диктофонную запись своего разговора с сотрудником полиции Евгением Савчуком, который заявил, что действия в отношении Алены Садовской не были задержанием. Сотрудники полиции лишь предложили ей "проследовать в дежурную часть для дачи пояснений" по поводу ее пикета, сказал Савчук.

"Составлен рапорт о том, что гражданка осуществляет пикетирование с плакатом в руках. По такому моменту проводится проверка. Такая проверка проводится по каждому пикету. Возле суда находится человек, держит какой-то плакат - ситуация неординарная, согласитесь. В данной ситуации необходимо разобраться. Органы власти для этого же и созданы, согласитесь", - говорит Евгений Савчук на записи.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Алена Садовская участвует в освещении судебного процесса в отношении лидеров ингушского протеста. Садовская проводила пикет не по заданию редакции, а в качестве активиста.

Сотрудник административного отдела УВД при этом указал на приказ №736 МВД России, согласно которому, по его словам, и действовали полицейские. "По данному факту (о пикетировании. - Прим. "Кавказского узла") мне вас необходимо опросить: [узнать] цель вашего нахождения – и все. Вы можете против себя не свидетельствовать по закону", - отметил Евгений Савчук.

На это Алена Садовская возразила, что ее пикет не был незаконным. Савчук с ее утверждением согласился. Тогда Садовская вновь поинтересовалась, почему ее доставили в дежурную часть. "Потому что материал проверки находится на руках [в дежурной части]. Я вам не сказал там (у суда. - Прим. "Кавказского узла"), что пикет незаконный, я вам сказал, что одиночное пикетирование разрешено", - подчеркнул Евгений Савчук.

Алена Садовская, сославшись на статью 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, отказалась давать какие бы то ни было объяснения.

Сегодня на одиночный пикет в поддержку ингушских лидеров протеста вышла и ингушская журналистка Изабелла Евлоева, акция прошла у здания посольства России в Праге. Представители посольства вызвали полицию и акцию пришлось свернуть, но ее заметили и дипломаты, и прохожие.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.