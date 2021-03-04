Политологи сочли отставку главы Генштаба Армении предметом закулисных переговоров

04 марта 2021, 19:53

Генпрокуратура неофициально пригрозила Армену Саргсяну уголовным преследованием начальника Генштаба Оника Гаспаряна в случае, если президент будет мешать его отставке, предположил политтехнолог Армен Бадалян. И президент, и контролируемые премьером Николом Пашиняном госструктуры опасаются делать резкие шаги, указал политолог Степан Даниелян.

"Кавказский узел" сообщал, что 25 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Армении призвал премьера Никола Пашиняна уйти в отставку. Пашинян счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армении Саркисян (Саргсян) дважды отказался подписать этот указ. Независимо от решения президента, указ вступает в силу сегодня. В связи с этим пресс-служба Генштаба уточнила, что Гаспарян продолжит исполнять обязанности главы Генштаба не менее недели. Оппозиция настаивает, что президент должен до 8 марта обратиться в Конституционный суд.

Указ об увольнении Гаспаряна вступает в силу и в том случае, если его подписывает президент, и в том случае, если президент отказывается ставить подпись, но и не возвращает указ с возражениями, следует из статьи 139 Конституции Армении. Согласно положениям данной статьи, президент Армении "может в трехдневный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, представивший предложение или обратившийся с ходатайством". При этом статья 139 оговаривает, что в случае, если премьер повторно направил тот же указ на подпись к президенту, у президента есть право обратиться в Конституционный суд. Однако если президент не подписывает документ и не обращается по его сути в суд, то "соответствующий акт в силу права вступает в силу", говорится в Конституции.

Пашинян и оппозиция ведут закулисные переговоры, считает политолог

Обратится президент в Конституционный суд или нет, зависит от степени давления со стороны оппозиции, но пока она недостаточно активна, считает политтехнолог Армен Бадалян. Он указал на то, что протесты ограничиваются круглосуточной акцией у здания парламента, тогда как прежде применялись технологии по созданию "управляемого хаоса".

"Первый раз президент вернул указ об увольнении начальника Генштаба под давлением улицы. Но потом из-за отсутствия дальнейших конкретных шагов оппозиции чаша весов склонилась в пользу премьера. Естественно, президент учитывает обстоятельства. Пойдет ли он навстречу оппозиции сейчас, сказать сложно. Идут закулисные переговоры, и для оценки необходимо быть участником этого процесса", - отметил политтехнолог.

Бывшие армянские военнослужащие запланировали на 6 марта акцию против отставки начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, призвав прийти на митинг ветеранов.

Из сказанного Арменом Саргсяном по итогам его встречи 3 марта с начальником Генштаба и Генпрокуратуры можно сделать вывод, что правящая сила предлагает сделку Онику Гаспаряну, считает Бадалян.

"Скорее всего, Генпрокуратура намекает, что если Гаспарян добровольно уйдет, против него не будет возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура не самостоятельная структура, и следует воле властей. В случае отказа от сделки не исключено, что возбудят уголовное дело. Генштаб потребовал отставки премьера, но ничего не предпринял. А сроки истекают и время работает в пользу премьера. Он может подождать несколько дней, не предпринимая никаких шагов, и по истечении срока уволить начальника Генштаба в силу права. После чего заменит весь высший командный состав, взяв армию под тотальный контроль", - сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян также указал, что свидетельством закулисных переговоров является встреча Никола Пашиняна с лидером партии "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном.

На сегодняшней встрече с премьер-министром Армении не удалось достичь договоренностей ни о судьбе главы Генштаба, ни о парламентских выборах, заявил лидер "Процветающей Армении" Эдмон Марукян.

Конфликт Пашиняна и Генштаба катализировал подготовку к выборам

Резких шагов президент предпринимать не будет, уверена политобозреватель Наира Айрумян. "До сих пор все его действия были нацелены на то, чтобы избежать лобовой конфронтации. У меня ощущение, что есть некий консенсус: в течение нескольких дней президент не предпринимает шагов, а премьер-министр не требует немедленной отставки Гаспаряна, а за это время с лидерами парламентской оппозиции вырабатываются механизмы объявления досрочных выборов. Компромиссом будут, на мой взгляд, выборы в обмен на отставку начальника Генштаба", - заявила Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Предвыборный ажиотаж анонсировал сегодня бывший президент Роберт Кочарян, добавила политобозреватель. "По сути, кампания началась. Оник Гаспарян стал их катализатором", - заключила Наира Айрумян.

По ее мнению, внеочередные парламентские выборы состоятся уже в мае. "В качестве «компромисса» с президентом премьер, видимо, предложил провести осенью после выборов конституционный референдум. Так президент сможет остаться в должности до завершения своего срока в 2025 году", - предположила Айрумян.

Никол Пашинян на митинге 1 марта напомнил оппозиции, что предлагает провести внеочередные выборы в парламент. Дата выборов им не назначалась. При этом премьер анонсировал проведение в октябре референдума по возвращению от парламентской формы правления к полупрезидентской. Задуманная Пашиняном конституционная реформа только усугубит политический кризис и не повысит эффективность госуправления, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Политолог Степан Даниелян считает, что на президента оказывается давление как со стороны оппозиции, так и со стороны властей, поэтому сложно сказать, обратится ли Саргсян в Конституционный суд. "Если ситуация изменится под давлением улицы и власти окажутся в безвыходной ситуации, президент пойдет на уступки оппозиции. Если же сохранится баланс [давления], президент попытается найти решение, которое не будет навязано ни одной из сторон", - сказал Даниелян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в подобной ситуации оказалась и Генпрокуратура, а также другие госструктуры. "Генпрокуратура колеблется, ожидая, в какую сторону склонится чаша весов. Это патовая ситуация, когда все скованы в своих действиях, потому что если ситуация изменится в ту или иную сторону, они, естественно, будут привлечены к ответственности той стороной, против которой выступили", - заявил политолог.

Аппарат президента сообщил, что на встрече с Саргсяном, состоявшейся 3 марта, присутствовали лидеры "Движения по спасению Родины" - кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян, глава партии "Отечество" Артур Ванецян, представитель исполнительного органа Республиканской партии Ваграм Багдасарян и представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян. "Стороны обменялись мнениями о разрешении сложившейся кризисной ситуации и ослаблении напряженности, связанными с последними событиями", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, опубликованное на сайте президента.

Акции протеста с требованием об отставке Пашиняна проходят с ноября 2020 года, когда Армения подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция расценила это соглашение как капитуляцию. Премьера призвали уйти в отставку президент Армении Армен Саргсян (Саркисян), глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй, а затем и Генеральный штаб. Перед зданием парламента Армении с 25 февраля проходит круглосуточная акция протеста, там разбит палаточный городок. Протестующие заявляют, что не намерены расходиться до отставки Пашиняна.