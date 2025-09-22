×

Кавказский узел

Лента новостей
22:03, 22 сентября 2025

Почти три тысячи грузовиков ожидают проезда из России в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры 3 тыс. большегрузов. 

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидали водители и пассажиры почти 900 большегрузов

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Около 3 тысяч транзитных грузовиков зарегистрировано в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы и правительство республики.

"Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали осуществляется без ограничений для всех видов транспорта. Вместе с тем наблюдается большое скопление большегрузов, ожидающих проезда через МАПП "Верхний Ларс". В электронной очереди зарегистрировано 2960 единиц автотранспорта", - говорится в сообщении, уточняет агенство.

В минувший понедельник очередь из транзитных грузовиков, ожидающих проезда, составляла порядка 2,5 тысяч машин, информирует агентство.

Согласно данным паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 119 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте", значительных заторов из легковых автомобилей на границе сейчас не наблюдается.

Автор: Кавказский узел

