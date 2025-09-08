×

Кавказский узел

Лента новостей
21:44, 8 сентября 2025

Очередь из почти 900 грузовиков образовалась на "Верхнем Ларсе"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры почти 900 большегрузов. 

Как писал "Кавказский узел", к 20 апреля число застрявших в пробке на КПП "Верхний Ларс" грузовых автомобилей приближалась к пяти тысячам, к 11 мая очередь снизилась почти до 600 машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

«Почти 900 большегрузов образовали очередь на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии», - сообщил на аппаратном совещании в понедельник вице-премьер региона Ирбек Томаев. «Проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» ожидают 895 большегрузов, 530 из которых находятся на специализированных стоянках», – сообщил чиновник.

Ирбек Томаев добавил, что всего за прошедшую неделю государственную границу в обоих направлениях пересекли порядка 27 тыс. единиц автотранспорта и свыше 80 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам аппаратного совещания республики, информирует ТАСС.

Согласно данным паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 119 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте", значительных заторов из легковых автомобилей на границе сейчас не наблюдается.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет +26 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

