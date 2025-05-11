Очередь перед "Верхним Ларсом" за трое суток уменьшилась вдвое

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Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры 639 большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 8 мая, в очереди на КПП стояло около 1370 грузовых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии сегодня на 07.50 мск, в очереди на КПП стоят 639 грузовых автомобилей, из них 100 - в "зеленой зоне". Легковые автомобили и автобусы в электронной очереди не учитываются.

При этом читатели паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 115 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте" отмечают, что водители легковых автомобилей также сталкиваются с заторами на границе.

"Граница Грузия все для людей, Россия стоим уже 1:30 и машин все больше(! В Тоннелях фуры ползут, но ехать можно, встречки почти нет. 15 регион без очереди все как обычно", - написал сегодня в 6.45 мск пользователь Сережик Туапсинский.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха составляет +13 градусов, скорость юго-западного ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 12 мая ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +5 градусов, а скорость южного ветра составит 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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