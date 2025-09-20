Социальная незащищенность вынуждает карабахских беженцев уезжать из Армении

По данным Службы нацбезопасности Армении, в сентябре почти 16 тысяч карабахских беженцев покинули страну. По словам вынужденных переселенцев, переезд связан с проблемами с занятостью и жильем.

Как писал "Кавказский узел", к 6 сентября более 16 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха и получило гражданство Армении, среди них пять тысяч несовершеннолетних, которые получают гражданство автоматически вслед за родителями. Вынужденные переселенцы неохотно подавали заявления о принятии в гражданство, считая, что они и так являются гражданами Армении, а также надеясь на возвращение в Нагорный Карабах. Власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе. К концу июля число заявлений на получение гражданства Армении от беженцев увеличилось вдвое, при этом сами переселенцы назвали смену паспорта вынужденной мерой - по их словам, гражданство требуется также для трудоустройства.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Число заявлений от беженцев из Нагорного Карабаха, желающих принять гражданство Армении, за последние месяцы увеличилось в несколько раз, сообщила Служба миграции и гражданства Армении. Менять паспорт приходится не только ради жилищной программы, но и для трудоустройства, заявили переселенцы.

Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года Армению покинули 43 875 вынужденно перемещенных жителей Нагорного Карабаха, вернулись - 27 920 беженцев. По сравнению с предыдущим месяцем число вернувшихся увеличилось на 780 человек: если на 1 августа число тех, кто не вернулся, составляло 16 735 человек, то на 1 сентября - 15 955.

16 тысяч - это много. Но неофициальные данные говорят о более высоких цифрах

"С 1 июля была приостановлена правительственная социальная программа "40+10 тысяч драмов на аренду жилья" для каждого беженца. Программа продолжилась для уязвимых групп в сокращенном виде - по 30 тысяч драмов. Но цены на аренду жилья остались неизменно высокими. Поэтому люди начали искать выход, уезжать туда, где есть работа и жилье дешевле. 16 тысяч - это много. Но неофициальные данные говорят о более высоких цифрах. Интересно, что, по данным того же СНБ на май месяц, число безвозвратно уехавших составляло 12 тысяч беженцев", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 19 сентября карабахский общественный деятель Арман Саргсян.

Общественный совет по защите прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха) заявил, что "17 000 арцахцев уже покинули Армению", и обвиняет в этом власти Армении, говоря, что "нынешние власти делают всё возможное для того, чтобы арцахцы эмигрировали".

"Прежде всего, мы должны предотвратить эмиграцию, потому что если армяне Арцаха (Нагорного Карабаха) не живут в родной Армении, то разговоры и борьба за право на возвращение и достоинство не будут иметь успеха", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель совета.

Общественный деятель Лиана Петросян отметила, что "беженцы покидают Армению, потому что не могут здесь преодолеть социальные проблемы".

Люди уезжают в поисках более стабильной жизни, хотя бы чуть выше черты бедности

"Прежде всего - отсутствие жилья. Приостановление программы "40+10 тысяч драмов" создало проблемы с выплатами за аренду. Низкие зарплаты. Основная работа в Армении в сфере услуг, где низкие зарплаты, на которые невозможно платить и за жилье, и обеспечивать семью. Поэтому люди уезжают в поисках более стабильной жизни, хотя бы чуть выше черты бедности. Но в целом социальные проблемы неподъемные, особенно у простых семей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Беженцы из Нагорного Карабаха рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о проблемах, с которыми столкнулись в Армении.

"Многие арцахцы не против уехать из Армении, если бы знали, что туда, куда они поедут, легче будет решать социальные проблемы", - считает Марианна Григорян, добавив: "Я знаю десятки семей, которые уехали. Причины у всех те же - хороший заработок и перспективы на лучшую жизнь. Но и немало вернулось. А все потому, что не смогли встать на ноги. В России, к примеру, остаются те, у кого там есть поддержка в виде родных. Но больше всего говорят, что скучают, поэтому и возвращаются. Кто уехал в Европу или в другую зарубежную страну - то это уже по какой-то программе. Такие не возвращаются в основном".

Ее семья думала уехать, но еще не решились, потому что у них в Армении есть недвижимость, и кроме проблем с занятостью, ее семья больше ни в чем не испытывает трудностей.

Живем, как можем, однако понимаем, что с каждым месяцем будет еще труднее

Нанар Григорян рассказала, что ее семья уехала в Москву в начале 2024 года, но вернулась через полгода. "Мы с мужем нашли работу, сняли жилье по доступной цене. Но проблемой стало то, что дети не смогли ужиться в школе и скучали по родным. А еще родители мужа оставались в Армении, отказывались приехать к нам. У них проблемы со здоровьем, им нужен был постоянный уход. Поэтому решили вернуться. В Армении тоже нашли работу, но большая часть дохода уходит на аренду жилья. Дети пока еще студенты, иногда подрабатывают, но это сказывается на их учебе. Поэтому мы не настаиваем, чтобы они искали постоянную работу. Живем, как можем, однако понимаем, что с каждым месяцем будет еще труднее", - рассказала женщина.

Микаел Гаспарян с женой и тремя детьми покинул Армению весной. По его словам, он бы не сделал этого, если бы был уверен, что сможет содержать семью. "Я служил в армии. После исхода долго искал работу. Хотел опять служить в армии Армении, но мне сказали, что будет понижение в звании и зарплата не как у офицера. Это меня не устраивало. Несколько месяцев водил такси, однако оказалось, что в Армении большая конкуренция, много заработать таксистом невозможно. Жена филолог, но и ей найти работу, хотя бы со средней зарплатой, не удавалось. Тогда обратился к родственникам в России, они пригласили нас к себе. В начале я поехал один, нашел работу, жилье, а потом забрал жену с детьми. Пока не жалею. Сейчас занимаемся оформлением документов. Раз мы решили жить здесь, все должно быть по здешним законам", - сказал Гаспарян.

