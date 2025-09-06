МВД Армении открыло новые пункты оформления гражданства для карабахских беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свыше 11 тысяч беженцев из Карабаха и более пяти тысяч их детей получили гражданство Армении, сообщил представитель МВД.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля 2025 года более 10 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха получили гражданство Армении. Вынужденные переселенцы неохотно подавали заявления о принятии в гражданство, считая, что они и так являются гражданами Армении, а также надеясь на возвращение в Нагорный Карабах. Власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе. К концу июля число заявлений на получение гражданства Армении от беженцев увеличилось вдвое, при этом сами переселенцы назвали смену паспорта вынужденной мерой - по их словам, гражданство требуется также для трудоустройства.

Ко 2 сентября 2025 года гражданство Армении получили 11 259 совершеннолетних человек из числа беженцев и более пяти тысяч несовершеннолетних детей, сообщил замглавы МВД Армении Армен Казарян.

Как пояснил Казарян, взрослые беженцы получили гражданство указом президента, а дети - автоматически при условии смены паспортов их родителями.

МВД увеличило число пунктов, где принимаются документы для получения гражданства, они есть во всех областях Армении. По словам чиновника, в работе находятся более 16 тысяч заявлений на гражданство, поданных переселенцами.

“Лица, перемещенные из Нагорного Карабаха, по сравнению с нашими стандартными процедурами получают гражданство в максимально сжатые сроки”, - цитирует его слова “Новости Армения”.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.