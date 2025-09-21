×

Кавказский узел

14:43, 21 сентября 2025

Оппозиционные активисты провели шествие в День независимости Армении

Шествие в Ереване. 21 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=MgXrzFEIteA

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены молодежного союза АРФ "Дашнакцутюн" провели в Ереване шествие по случаю 34-летней годовщины независимости Армении. Также жители города и оппозиционные активисты по традиции посетили воинский пантеон "Ераблур".

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября, в преддверии Дня независимости Армении, родители военнослужащих, погибших в карабахской войне, остались на ночь около воинского пантеона "Ераблур" в Ереване, чтобы не допустить премьер-министра Никола Пашиняна и других членов правящей партии "Гражданский договор" к возложению цветов на пантеоне.

21 сентября 2021 года в Армении отмечалось 30-летие независимости страны. Силовики в тот день задержали двух активистов, выступивших против посещения Пашиняном пантеона "Ераблур".

Сегодня активисты молодежного союза АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) провели шествие в Ереване по случаю Дня независимости, сообщает "Новости-Армения".

Участники акции собрались у здания Матенадарана и в сопровождении барабанщиков прошли в сторону площади Республики.

Некоторые из них держали в руках армянский триколор и флаги Дашнакцутюн, a также воздушные шары в цветах флага Армении. Были слышны лозунги "Независимость", "Армения" и другие пишет издание.

Армянская революционная федерация (АРФ) "Дашнакцутюн" - партия, основанная в 1890 году на Кавказе группой армянских революционеров. "Дашнакцутюн" действует во всех государствах, где есть армянская диаспора, говорится в справке "Кавказского узла" "АРФ "Дашнакцутюн".

Конечный пункт праздничного шествия - памятник Араму Манукяну, основателю государственности Армении, где запланирована церемония присяги новых членов Молодёжного союза АРФД, информирует News.am.

Также сегодня с раннего утра жители Армении посещают пантеон «Ераблур». Утром туда был доставлен венок от министерства обороны.

«Ераблур» также посетили члены Союза добровольцев «Еркрапа», но с ними не было председателя союза Сасуна Микаэляна, который вчера принял участие в съезде правящей партии «Гражданский договор». Члены союза отказались сообщить, почему Сасун Микаэлян не посетил пантеон, пишет издание.

Уже после полудня к воинскому пантеону «Ераблур» были возложены венки от имени Никола Пашиняна, президента Ваагна Хачатуряна и председателя Нацсобрания Алена Симоняна. При этом никто из представителей политической элиты пантеон ещё не посетил, сообщило издание в 13.51 мск.

Напомним, в сентябре 2022 года полицейские задержали 37 человек на акции протеста родителей солдат, погибших в карабахской войне 2020 года. Демонстранты выступали против визита Никола Пашиняна к воинскому пантеону "Ераблур". В ноябре 2023 года следствие заявило, что в действиях силовиков нет состава преступления.

В 2023 году родственники погибших не пустили депутатов от правящей партии к пантеону. "Мы не позволим приблизиться к "Ераблуру" тому, кто сдал Арцах (Нагорный Карабах), тому, кто превратил День независимости в день траура", - заявили они.

В сентябре 2021 года родственники погибших военных потребовали от властей Армении отменить масштабное празднование Дня независимости. Пышные торжества после карабахской войны 2020 года неуместны, указали армянские правозащитники.

Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку по итогам 44-дневной войны 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль остальную территорию Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 карабахских беженца, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Автор: "Кавказский узел"

