Родные погибших военных остались на ночевку в пантеоне "Ераблур"

Накануне Дня независимости родные погибших военных остались на ночевку в пантеоне "Ераблур", чтобы утром не пустить премьер-министра Армении Никола Пашиняна и представителей правящей элиты посетить пантеон.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года полицейские задержали 37 человек на акции протеста родителей солдат, погибших в карабахской войне 2020 года. Демонстранты выступали против визита Никола Пашиняна к воинскому пантеону "Ераблур", где похоронены военнослужащие. В ноябре 2023 года следствие заявило, что в действия силовиков нет состава преступления. В 2023 году родные утром не пустили депутатов от правящей партии к пантеону.

В преддверии Дня независимости родители военных, погибших в карабахской войне, собрались на военном пантеоне "Ераблур" на ночевку, чтобы не допустить премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других членов партии "Гражданский договор" к посещению пантеона, пишет сегодня News.am.

В День независимости политики посещают "Ераблур" на рассвете, чтобы возложить цветы. Уже несколько лет родители погибших военных ночую в пантеоне, пытаясь помешать представителям властей совершить церемонию.

