Родители погибших армянских солдат не пустили депутатов к пантеону "Ераблур"

21 сентября 2023, 11:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные погибших в 44-дневной войне военнослужащих проводили акцию протеста всю ночь и утром не пустили депутатов от правящей партии Армении посетить пантеон "Ераблур".

Как писал "Кавказский узел", родственники погибших армянских военных регулярно проводят акции протеста. Год назад, 21 сентября 2022 года, силовики на акции задержали 37 человек, выступивших против посещения премьер-министром Николом Пашиняном воинского пантеона "Ераблур" в Ереване. Армянские правозащитники раскритиковали силовиков за задержание родителей погибших солдат.

Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих, члены общественной организации "Зов сыновей" провели ночь в военном пантеоне "Ераблур", чтобы не допустить утром премьер-министра Никола Пашиняна к пантеону. "Мы не позволим приблизиться к Ераблуру тому, кто сдал Арцах (Нагорный Карабах), тому, кто превратил День независимости в день траура", - цитирует протестующих NEWS.am.

Утром депутаты от правящей политической силы "Гражданский договор" Овик Агазарян и Акоп Асланян попытались посетить пантеон "Ераблур". Вход им преградили протестующие. Акоп Асланян пытался убедить родителей погибших солдат, что он прошел "три войны", но слушать его не стали. Полиция увела депутатов от разгневанных протестующих, пишет агентство.

Сегодня в Армении отмечается День независимости. В сентябре 2021 года родственники погибших военных также требовали от властей отменить масштабное празднование Дня независимости. Пышные торжества после осенней войны 2020 года неуместны, указали армянские правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.