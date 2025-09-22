Чеченский эмигрант Аслан Арцуев* объявлен в России в розыск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские правоохранительные органы объявили в федеральный розыск выходца из Чечни Аслана Арцуева*, который в 2021 году заявлял о похищении родственников кадыровцами.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев заявил о похищении в Чечне четверых своих родственников. Тогда почти одновременно с родственниками Арцуева были похищены близкие ряда других критиков Кадырова. Об этой серии похищений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Данные 48-летнего юриста Аслана Арцуева*, уроженца Грозного, появились в базе розыска МВД России, сообщила сегодня “Медиазона”*.

Согласно информации в базе федерального розыска, Арцуев объявлен в розыск по некоему уголовному делу, но вменяемая ему статья в розыскной карточке не указана.

Арцуев*, который живет в Гамбурге и возглавляет организацию Human Rights Center Ichkeria, в феврале 2024 года был объявлен иностранным агентом. После этого российские правоохранители составили на него несколько административных протоколов о несоблюдении требований к иноагентам (части 1 и 4 статьи 19.34 КоАП), отмечает издание.

Причиной объявления Арцуева* иноагентом Минюст России называл, в частности, его "призывы к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России", а также критику действий российских военных на Украине.

Менее месяца назад, 1 сентября 2025 года, данные Аслана Арцуева* были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, свидетельствуют данные бота, отслеживающего обновления списка. Рядом с его именем в перечне есть звездочка, указывающая на преследование фигуранта по одной из “террористических” (а не экстремистских”) уголовных статей.

Сам Арцуев* активен в соцсетях, в течение сегодняшнего дня он опубликовал несколько постов на личной странице в Facebook**, однако свой розыск в России никак не прокомментировал.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.