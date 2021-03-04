Оник Гаспарян. Фото : Министерство обороны Республики Армения

04 марта 2021, 14:41

Сослуживцы главы Генштаба Армении анонсировали митинг в его поддержку

Бывшие армянские военнослужащие запланировали на 6 марта акцию против отставки начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, призвав прийти на митинг ветеранов.

"Кавказский узел" сообщал, что 25 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Армении призвал премьера Никола Пашиняна уйти в отставку. Пашинян счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армении Саркисян (Саргсян) дважды отказался подписать этот указ. Независимо от решения президента, указ вступает в силу сегодня. В связи с этим пресс-служба Генштаба уточнила, что Гаспарян продолжит исполнять обязанности главы Генштаба не менее недели. Оппозиция настаивает, что президент должен до 8 марта обратиться в Конституционный суд.

Указ об увольнении Гаспаряна вступает в силу и в том случае, если его подписывает президент, и в том случае, если президент отказывается ставить подпись, но и не возвращает указ с возражениями, следует из статьи 139 Конституции Армении. Согласно положениям данной статьи, президент Армении "может в трехдневный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, представивший предложение или обратившийся с ходатайством". При этом статья 139 оговаривает, что в случае, если премьер повторно направил тот же указ на подпись к президенту, у президента есть право обратиться в Конституционный суд. Однако если президент не подписывает документ и не обращается по его сути в суд, то "соответствующий акт в силу права вступает в силу", говорится в Конституции.

Бывшие армянские военнослужащие назначили 6 марта митинг в поддержку своего командира Оника Гаспаряна, акцию планируется провести у здания Минобороны в Ереване, передал News.am.

"Бывшие военнослужащие воинской части №51191 Минобороны Республики Армения, дорогие соратники, приглашаем всех на митинг в поддержку нашего командира Оника Гаспаряна и Армянской армии. Акция состоится 6 марта в 13.00 у входа в Министерство обороны Республики Армения. Уважаемые соотечественники, ветераны Армянской армии, бывшие военнослужащие, надеемся, что вы тоже присоединитесь к созванному митингу", - говорится в переведенной "Кавказским узлом" публикации на странице бывшего военнослужащего Ваагна Шушаняна в Facebook.

За три часа, к 14.41 мск 4 марта, эта публикация собрала 42 "лайка" и 29 перепостов.

Оник Гаспарян был командиром воинской части №51191 в 2001-2005 годах, указано в справке о нем на сайте Минобороны Армении.

Отметим, что заместитель Гаспаряна, Тиран Хачатрян, был уволен 24 февраля - после того, как назвал несерьезными слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о небоеспособности приобретенных в России "Искандеров". Сегодня Хачатрян обратился в суд с требованием пересмотреть решение президента и восстановить его в должности.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Активисты ворвались в здание районной администрации Еревана", "Оппозиция заявила о принуждении жителей Армении и Карабаха к участию в провластном митинге", "Противники Пашиняна провели акцию протеста в здании правительства".

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