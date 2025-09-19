Карабахцы подчеркнули необходимость добиваться возвращения в свои дома

Парламент Нагорного Карабаха объявил 19 сентября Днем насильственной депортации и борьбы за права. Этот день не только повод вспомнить погибших в карабахских войнах, но и напоминание о необходимости добиваться возвращения в свои дома и защиты интересов беженцев на международном уровне.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении уделяют недостаточно внимания карабахским беженцам, указали беженцы в первую годовщину со дня начала военных действий. Родственники погибших участников карабахских войн и мирных жертв боевых действий лишились возможности посещать могилы близких в Карабахе, но посвященный карабахцам мемориал на территории воинского пантеона "Ераблур", который открылся в Ереване, дает некоторое утешение семьям погибших, заявили участники церемонии.

2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего была достигнута договоренность о разоружении карабахской армии. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

На сегодняшней внеочередной сессии парламент Нагорного Карабаха объявил 19 сентября Днем насильственной депортации и борьбы за права.

"19 сентября 2023 года началась широкомасштабная военная агрессия, развязанная вооруженными силами Азербайджанской Республики против Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"). Этот день отныне запечатлен в исторической памяти народа Арцаха. Народ Арцаха продолжит борьбу за признание и восстановление своих прав ради достойной жизни и существования", - говорится в тексте, распространенном парламентом Нагорного Карабаха на своей странице в соцсети.

Далее отмечается, что "в закон Республики Арцах "О праздниках и памятных днях", внесено соответствующее изменение, согласно которому, 19 сентября отныне будет отмечаться как День насильственной депортации и защиты прав народа Республики Арцах".

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным.

Утром 19 сентября представители парламента и правительства Нагорного Карабаха, беженцы из Карабаха посетили военный пантеон "Ераблур" в Ереване, где возложили цветы к могилам погибших воинов, к мемориальному комплексу "Зов Арцаха", посвященному всем погибшим в арцахских войнах, а также жертвам взрыва на топливном складе в Степанакерте 25 сентября 2023 года.

Спикер Национального собрания Арцаха Ашот Даниелян напомнил, что "отсутствие поддержки со стороны властей Армении" привело исходу армян из Карабаха. Он добавил, что политика уступок властей Армении, начиная с подписания трехстороннего договора о прекращении огня 9 ноября 2020 года, продолжается и сегодня, и оправдание, что все делается ради безопасности и независимости Армении, не соответствует действительности.

Депутат парламента Нагорного Карабаха Арамаис Агабекян заявил, что "без правовой базы и без факта наличия зарегистрированной карабахской проблемы решить вопрос Нагорно-Карабахской Республики и прав его народа в будущем будет сложно, потому этот вопрос должен оставаться в повестке дня". "Нынешние власти Армении ведут политику отрицания, всеми силами уничтожая карабахский вопрос. И даже сегодня, 19 сентября, ни один представитель власти Армении не пожелал посетить военный пантеон "Ераблур", - заметил депутат на брифинге с журналистами.

Карабахский общественный деятель Артак Бегларян положительно оценил решение парламента Нагорного Карабаха. "Требование защиты своих основных прав и достоинства должны быть первоочередными для арцахцев", - сказал он. По его словам, армянское население Нагорного Карабаха должно добиваться возвращения на свою родину.

Мы желаем, чтоб дали возможность вернуться в свои дома, безопасно жить, посетить могилы родных

Эльмира Амирян из Нагорного Карабаха потеряла мужа в первую карабахскую войну. В сентябре 2023 года погиб сын брата. Женщина рассказала, что, не имея возможности посещать могилу мужа, она приходит на могилу племянника в "Ераблуре".

"Для многих женщин, которые не имеют возможности ходить на могилы мужа, брата, сына, военный пантеон в "Ераблуре" стал возможностью почтить память родных, поплакать, поставить цветы. То, что 19 сентября официально назначен Днем депортации и наших прав, я узнала сегодня. Это решение для родных погибших не имеет значения, потому что наша боль так глубока, что мы ни на секунду не забываем о нашей трагедии. На сегодня мы желаем, чтоб дали возможность вернуться в свои дома, безопасно жить, посетить могилы родных", - сказала вдова корреспонденту "Кавказского узла".

"Может, такое решение позволит сохранить в памяти людей трагедию Арцаха, историю людей, которые жили и боролись за свою землю? Я надеюсь, что такие памятные дни будут не только для народа Арцаха, но и все армянство объединится. Весь мир видел, что мы в блокаде, потом война и изгнание, а к Азербайджану не применено ни одной санкции. А все потому, что про наши права говорим лишь мы. Официальная армянская власть отрицает все, что связано с Арцахом, а мировое сообщество молчит, хотя видели, что мы были в блокаде, потом война, потом насильственное перемещение. Но, может, такие памятные даты станут поводом, чтоб вспомнили про нас", - сказал отец погибшего в карабахской войне Левон Бабаян.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.