Карабахцы в первую годовщину начала боевых действий почтили память погибших

19 сентября 2024, 18:29

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Переселенцы из Нагорного Карабаха приняли участие в траурных мероприятиях, прошедших в Армении в первую годовщину боевых действий азербайджанской армии. Власти Армении уделяют недостаточно внимания карабахским беженцам, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего была достигнута договоренность о разоружении карабахской армии. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. По данным на 7 сентября 2024 года, в Нагорном Карабахе остались 14 армян, заявил омбудсмен Гегам Степанян.

1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Сегодня по случаю первой годовщины начала боевых действий, после которых карабахцы вынужденно покинули родину, участники траурной акции посетили воинский пантеон Ераблур в Ереване, где возложили цветы к могилам погибших, сообщил в соцсети недавно возобновивший публикации Информационный штаб* Нагорного Карабаха, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В Ераблуре выступили чиновники из Нагорного Карабаха, в частности, Самвел Шахраманян и исполняющий обязанности спикера парламента* Нагорного Карабаха Гагик Багунц. "То, что произошло в Арцахе и с арцахским народом, я оцениваю как продолжение Геноцида армян 1915 года", - заявил Гагик Багунц, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Относительно документа о роспуске Нагорно-Карабахской республики Багунц заявил, что «подписанный о роспуске Арцаха документ не имеет правовой силы, а его подписание было необходимым шагом для спасения 120 тысяч арцахцев».

Депутат Национального собрания Нагорного Карабаха* Давид Галстян заявил на брифинге журналистам, что «если нынешние власти Армении не говорят о возвращении Арцаха, то это является ярким доказательством того, что Арцах не был оккупирован, а просто отдан врагу нынешними властями». "Если бы Республика Армения не признала Арцах частью Азербайджана, то мы бы не оказались в такой ситуации", - заявил он.

Сегодня днем в Ереване в церкви Святого Креста прошла литургия - панихида по жертвам боевых действий в сентябре 2023 года и погибшим при взрыве на складе горючего 25 сентября 2023 года. Помимо руководства Нагорного Карабаха, на ней присутствовали представители оппозиции Армении и прихожане Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Арцахская епархия ААЦ выступила с заявлением о том, что «Азербайджан полностью милитаризовал и обезлюдел Республику Арцах». «Вместе с потерей нашей святой родины мы потеряли и наши монастыри, и церкви, и могилы наших родственников», - отмечает епархия, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

Беженцы пожаловались на безразличие властей к их проблемам

Лусине Дадаян из Степанакерта сообщила, что сегодня побывала в Ераблуре, хотя среди ее родных нет погибших, но она «почтила память погибших мальчиков, а в церкви помолилась за них».

«Мы покинули Арцах, потому что понимали, что необходимо спасать наших детей, а точнее остатки генофонда. А еще нам казалось, что, выйдя из кольца блокады [Лачинского коридора], нам удастся привлечь внимание мира к преступлениям Азербайджана в отношении мирных жителей Арцаха. Но все напрасно. Мир не хочет нас слышать. А власть Армении всеми действиями хочет уничтожить наш вопрос. Но мы не теряем надежды на возвращение в свои дома, но обязательно под армянским флагом и международными гарантиями безопасности», - сказала Дадаян корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что год назад целые сутки жители не выходили из укрытий, потому что шел непрекращающийся артиллерийский обстрел. «Особенно тревожно было в пригородах Степанакерта, близких к местам боевых действий. Мы были к любому раскладу. Мужчины с 13 лет и старше, вооружившись ножами и топорами, дежурили на улице, чтобы враг не добрался до подвалов. В подвалах были мы, женщины с детьми. В Степанакерт уже начали привозить эвакуированных из сел, и мы уже знали, что враг убивает, есть уже жертвы среди мирного населения», - поделилась воспоминаниями женщина.

Семья Севака Петросяна утром побывала на воинском пантеоне, возложила цветы к могилам. В сентябре 2023 года их сын погиб в боях, но тело привезти в Армению не удалось. Семья неоднократно обращалась в государственные инстанции Армении, в Красный Крест, чтобы им разрешили перезахоронение, но безрезультатно.

Очень жаль, что потеря Арцаха является трагедией только для арцахцев

«Мне очень жаль, что потеря Арцаха является трагедией только для арцахцев. Сегодня мы заново переживаем все события и потери, а в Армении даже не объявили траур или нерабочий день. Кто-то даже концерты устраивает. Если такое отношение общества продолжится, то хорошего будущего для Армении я не вижу», - сказал Севак Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

Армен Агаджанян из Мартунинского района заявил, что карабахцам "надо объединиться". "И заставить армянскую власть наконец-то заниматься вопросом возвращения, а мир - обратить внимание на нашу проблему и права. Карабахский народ столько выстрадал за последние 30 лет, что несправедливо игнорировать наши права на достойную жизнь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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* бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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