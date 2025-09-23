×

Кавказский узел

00:13, 23 сентября 2025

Названы имена семи убитых военных из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Илья Курбанов, Наджибула Гадаев, Мирза Муртазалиев и еще четверо бойцов из Кизлярского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1574 военнослужащих из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 21 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7451 бойца с юга России, в том числе 1567 - из Дагестана. 

Администрация Кизлярского района назвала имена еще семи убитых в боях на Украине военнослужащих из Дагестана, отчитавшись о вручении их родственникам посмертных наград. 

Илья Курбанов, Наджибула Гадаев, Мирза Муртазалиев, Шамиль Касумов, Денис Гаджимурадов награждены посмертно орденами Мужества, еще два военнослужащих, - Юсуп Исаков и Магомед Каримулаев, - медалями Суворова и “За отвагу”, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. Биографические данные убитых в публикации чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 1574 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

