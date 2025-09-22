Военный из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Найминов из Целинного района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 177 убитых там военнослужащих из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7451 бойца с юга России, в том числе 176 - из Калмыкии.

Имя очередного убитого военного из Калмыкии назвала администрация Целинного района, отчитываясь о вручении его жене посмертной награды.

Владимир Найминов награжден орденом Мужества посмертно, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета. Детали биографии убитого в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, как минимум 177 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

