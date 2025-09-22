Российскому активисту Якову Бушуеву отказано во въезде в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бушуев связал отказ во въезде с участием в акциях протеста в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа власти Грузии не пустили в страну белорусского актера Александра Ждановича, не объяснив ему причины отказа во въезде. В аэропорту Кутаиси ему был выдан документ с формулировкой: "по иным причинам".

31 июля пограничники не пустили в страну россиянку Светлану Зиновкину, которая планировала встретиться с арестованной в Тбилиси дочерью. Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявила неправительственная организация "Центр социальной справедливости".

В Грузию не допущен российский активист Яков Бушуев, участвовавший в протестах против российских и грузинских властей. Власти объяснили отказ «иными причинами». Бушуев пытался пересечь границу Армении и Грузии через пропускной пункт «Садахло».

«Насколько я понял, Грузия сейчас выполняет требование России не допускать российских политических активистов. Я участвовал в организации нескольких митингов. Ходил и на грузинские акции – против «Грузинской мечты», – написал Бушуев в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Отметим, что полный тезка Бушуева был задержан в ноябре 2022 года, когда нанес визит в московское «Открытое пространство» во время проходившего рейда силовиков, сорвавшего вечер солидарности с уральскими анархистами, сообщало «ОВД-Инфо».

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили.

Так, грузинские пограничники весной отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году. Ранее с отказами столкнулись протодиакон Андрей Кураев, активист Максим Иванцов. В ноябре 2023 года пограничники не пустили в Грузию для выступления российского стендап-комика Гарика Оганисяна. В начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты. В августе власти Грузии отказали во въезде в страну актеру Виталию Гогунскому.