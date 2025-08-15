Белорусскому актеру Ждановичу отказано во въезде в Грузию

Власти Грузии не объяснили Александру Ждановичу причины отказа во въезде. В аэропорту Кутаиси ему был выдан документ с формулировкой «по иным причинам».

Как писал "Кавказский узел", грузинские пограничники не пустили в страну россиянку Светлану Зиновкину, которая планировала встретиться с арестованной в Тбилиси дочерью. Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявила неправительственная организация "Центр социальной справедливости".

Недопуск в Грузию Светланы Зиновкиной продолжил тренд отказов во въезде россиянам Светлана Зиновкина подала жалобу на недопуск в Грузию. В постановлении о штрафе, который стал причиной отказа, указана дата, когда она уже покинула страну. Решения судов по подобным делам не всегда в пользу истцов, указали столкнувшиеся с проблемами при пересечении границы с Грузией россияне.

Белорусский актер Александр Жданович летел в Грузию из Польши, однако в 14 августа в аэропорту Кутаиси ему отказали во въезде. Причины отказа во въезде в Грузию ему не назвали. Вместо этого ему выдали документ на грузинском языке с формулировкой «по иным причинам», сообщило издание «Солидарность» со ссылкой на основательницу культурного пространства «Аксяродак» Оксану Окуневич.

Сегодня Жданович планировал выступить в Батуми с программой “Он полетел и обещал вернуться“. «Сначала была задержка на паспортном контроле, думаю, что-то они в базе нашли. Потом провели что-то вроде допроса: зачем, куда, к кому, чем занимаетесь? Ожидание около часа, отказ», – рассказал сам Жданович изданию «Наша Нива».

Возможно, у белорусских и грузинских властей есть общая база “опасных“ людей

“Почему меня не пустили, точно не знаю. Возможно, у белорусских и грузинских властей есть общая база “опасных“ людей“, — цитирует Ждановича издание «Позирк».

Осенью 2020 года он был арестован в Минске на девять суток за участие в протестах. В 2021 году Ждановича уволили из Национального академического драмтеатра имени Максима Горького, где он проработал почти 30 лет, «в связи с утратой доверия». В начале 2022 года актер покинул Беларусь и жил в Грузии более двух лет, после чего переехал в Польшу. После отъезда в Польшу это был его первый визит в Грузию, сообщает ИА "Новости-Грузия".

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили.

Так, грузинские пограничники весной отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году. Ранее с отказами столкнулись протодиакон Андрей Кураев, активист Максим Иванцов. В ноябре 2023 года пограничники не пустили в Грузию для выступления российского стендап-комика Гарика Оганисяна. В начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты. В августе власти Грузии отказали во въезде в страну актеру Виталию Гогунскому.