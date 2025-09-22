Грузинские эмигранты попросили Европарламент поддержать "Список Мзии"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В "список Мзии" войдут лица, участвовавшие в "планировании и осуществлении насильственных действий в отношении граждан, пытках и распространении дезинформации о них, даче ложных показаний и вынесении несправедливых приговоров", — говорится в заявлении "Платформы 2025".

Как писал "Кавказский узел", в начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину.

Обращение к европарламентариям подписали 31 группа и организация грузинских эмигрантов из стран ЕС, а также из США, Канады, Швейцарии, Исландии, Великобритании, Норвегии, Молдавии, Австралии и Новой Зеландии. Грузинские эмигранты считают, что "Список Мзии" должно стать названием пакета санкций, направленных против нарушений прав человека, жестоких нападений на свободные СМИ и гражданских активистов, а также инструментом целенаправленного ответа Запада репрессивным режимам, сообщает сегодня издание "Батумелеби".



Со следующей недели эмигрантские организации обратятся к Европейскому союзу, правительствам его государств-членов и другим партнерам с "черным списком", в который войдет несколько сотен человек, участвовавших в планировании и осуществлении насильственных действий в отношении граждан, пытках и распространении дезинформации о них, даче ложных показаний и вынесении несправедливых приговоров, сообщает Platform 2025 на странице в Facebook*.

Ранее "Кавказский узел" писал, что норвежский фонд Fritt Ord и немецкая организация ZEIT Stiftung Bucerius назвали имена шести лауреатов премии свободным СМИ, в числе которых основательница "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели.