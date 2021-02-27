27 февраля 2021, 23:59

Полиция опубликовала видео перестрелки в Махачкале

МВД Дагестана распространило видео о задержании человека, открывшего огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы. В ходе перестрелки никто не погиб, заявило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по данным МВД Дагестана, мужчина открыл огонь по двум сотрудникам патрульно-постовой службы, которые потребовали предъявить документы. Полицейский получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, еще один человек попытался скрыться и был задержан, сообщил представитель МВД Дагестана.

На видео, опубликованном сегодня на странице МВД Дагестана в Instagram, человек пробегает через ворота на парковку, его преследует другой человек, со светоотражающими полосками на одежде. Они стреляют друг в друга. Первый мужчина прячется при этом за одним из припаркованных автомобилей. Затем следуют кадры, где на том месте, где прятался мужчина, видна большая лужа крови, а также лежащие на земле пули и пистолет. Крупным планом демонстрируются следы от пуль на машине.

Личность задержанного при попытке скрыться установлена, это 25-летний житель поселка Семендер, сообщило МВД Дагестана. Он доставлен в отдел полиции. Личность нападавшего, который теперь находится в больнице, не установлена, указано в сообщении ведомства. Полиция подчеркнула, что в ходе перестрелки никто не погиб.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Нападение на силовиков в Табасаранском районе стало первым в Дагестане за 10 месяцев", "Конфликтологи призвали уделить внимание семьям бывших боевиков на Северном Кавказе", "ЕСПЧ встал на сторону отца убитого силовиками жителя Ингушетии".

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