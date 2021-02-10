Мехти Ибрагимов получил условный срок по делу о распространении COVID-19

10 февраля 2021, 17:43

Мехти Ибрагимов, сын члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима, получил 1 год 3 месяца лишения свободы условно по обвинению в распространении коронавируса. Отец осужденного связал дело со своей политической деятельностью. Сам осужденный отверг обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", Мехти Ибрагимов 22 июля 2020 года был арестован по обвинению в распространении коронавируса после акции протеста в Баку. Его отец назвал обвинение надуманным. 22 июля Мехти Ибрагимов был отправлен в специализированное учреждение Пенитенциарной службы для больных туберкулезом. Отец и адвокат арестованного заявили о нарушении его прав. Защита подала жалобу на арест. 10 августа Ибрагимов объявил голодовку с требованием освободить его. 19 августа суд удовлетворил ходатайство защиты Ибрагимова о его переводе под домашний арест. После Мехти Ибрагимов был отправлен в карантинный пункт, вопреки решению суда. Адвокат расценил это как нарушение закона.

Несанкционированное шествие в ночь на 15 июля 2020 года в Баку завершилось стычками активистов с полицией. Были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). К 1 августа их число возросло до 48. В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям были привлечены 37 человек, в том числе 16 членов партии, среди которых оказался член президиума партии Мамед Ибрагим. Оппозиционеры отказались признать себя виновными. 31 человек из привлеченных к ответственности по обвинению в нарушении общественного порядка был освобожден и переведен под домашний арест, сообщил 20 января Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана".

В Хатаинском районном суде Баку сегодня был оглашен приговор Мехти Ибрагимову. Суд признал его виновным по ст. 139-1.1 (нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК Азербайджана и приговорил к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденного Агиль Лаидж.

По его словам, Мехти Ибрагимов не согласен с приговором и намерен обжаловать его. "В материалах уголовного дела утверждается, что Мехти Ибрагимов был задержан 20 июля 2020 года около 21.00 в связи с нарушением правил карантинного режима. Якобы он был доставлен в отделение полиции, и тестовое исследование выявило у него COVID-19. По словам же самого Мехти Ибрагимова, его задержали в ночь на 15 июля, когда он возвращался с демонстрации в поддержку армии. Это подтверждается и сообщениями из СМИ и социальных сетях, которые информировали о задержании Мехти Ибрагимова. По словам Мехти Ибрагимова, на следующий день после задержания в полиции, узнав, что он сын Мамеда Ибрагима, его не отпустили, хотя находившихся там нескольких других лиц, задержанных вместе с ним, освободили", - рассказал адвокат Лаидж.

Только через четыре дня Мехти Ибрагимову предъявили уголовное обвинение, и 22 июля 2020 года решением суда его заключили под стражу, продожил адвокат.

"Интересно, что ему вменяли распространение коронавирусной инфекции, однако полицейские, которые привезли его в суд, не были в защитных средствах, даже не надели маску. Если он был инфицирован, то мог же легко заразить тех, кто был с ним в тесном контакте", - отметил Агиль Лаидж.

Адвокат напомнил, что после продолжительной голодовки Мехти Ибрагимову 19 августа 2020 года изменили меру пресечения и освободили из-под стражи. "но не сразу отпустили домой, а еще две недели продержали на карантине в "Деревне атлетов", - добавил он, отметив, что подаст апелляцию.

Сам Мехти Ибрагимов также заявил о своей невиновности. "Я не совершал вменяемого мне преступления. Я обжалую приговор", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отец осужденного Мамед Ибрагим связал уголовное преследование сына со своей политической деятельностью.

"Мой сын Мехти не имеет отношения к моей оппозиционной деятельности. Он тренер по футболу, занимается детьми. Более того, Мехти член правящей партии "Ени Азербайджан". На митинге он был, чтобы выразить поддержку армии... Но участников акции тогда почему-то стали преследовать. Мехти арестовали после того, как узнали, что он сын оппозиционера. Но потом и меня самого арестовали в связи с акцией 14-15 июля (2020 года), но по другим обвинениям. Это было настолько нелепым уголовным делом, что 17 ноября всех арестованных освободили из-под стражи, однако дело так и не закрыли еще", - сказал Мамед Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию о приговоре Мехти Ибрагимову. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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