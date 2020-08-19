HRW потребовала освободить арестованных активистов оппозиции в Азербайджане

19 августа 2020, 20:11

Власти Азербайджана арестовали активистов и лидеров оппозиции по ложным уголовным обвинениям после несанкционированного митинга в поддержку армии в Баку, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch, потребовав освободить задержанных.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов ПНФА. Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте. 30 июля в ПНФА сообщили, что число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 44, а 1 августа - до 48.

В ночь на 15 июля в Баку небольшая группа участников протеста ворвалась в здание парламента и повредила имущество, прежде чем полиция вытеснили их оттуда. Власти заявили, что это была попытка политической оппозиции насильственно свергнуть правительство, и в последующие дни были арестованы десятки активистов, сказано в докладе Human Rights Watch (HRW) "Азербайджан: безжалостное подавление оппозиции", опубликованном сегодня на сайте организации.

"Последняя волна арестов в Азербайджане следует за хорошо апробированной схемой политически мотивированных арестов и судебных преследований и угрожает уничтожить одну из старейших оппозиционных партий страны", - сказал заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия, слова которого приведены в докладе.

Гогия заявил, что "власти должны немедленно прекратить репрессии, освободить несправедливо заключенных в тюрьму и расследовать действия правоохранительных органов".

Аресты, как отмечают авторы доклада, последовали за выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева по общенациональному телевидению. В своем выступлении он обвинил оппозиционную партию Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в подстрекательстве к насилию, назвал ее "предателями", "врагами" и "пятой колонной", говорится в заявлении HRW.

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения. Он заявил, что в то время как правительство решительно борется против распространения коронавируса, "пятая колонна" устраивает провокации, и "в таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью". 15 июля Алиев обвинил представителей ПНФА в том, что они устроили провокации на акции в поддержку армии.

Активисты заявляют, что не менее 80 человек были задержаны по надуманным административным и уголовным обвинениям в нарушении общественного порядка и сопротивлении или применении силы против представителей власти. При этом точное число задержанных неизвестно, сказано в докладе HRW.

Среди задержанных - 17 членов ПНФА, ни один из которых, по словам юристов, не находился в группе, вошедшей в парламент. Многих даже на митинге не было. Тем не менее, 16 человек обвиняются в применении насилия против должностных лиц, нарушении общественного порядка и уничтожении имущества, а один - в распространении инфекционного заболевания. Пятеро задержанных - Асиф Юсифли, Мамед Ибрагим, Фуад Гахраманлы, Бахтияр Иманов и Аяз Магеррамли - являются членами президиума ПНФА. Гахраманлы и Ибрагиму предъявлено дополнительное обвинение в попытке свержения правительства, которое карается лишением свободы сроком до 20 лет или пожизненным заключением, отметили авторы доклада.

Четверо задержанных членов президиума ПНФА заявляют, что не участвовали в митинге. Суды отправили всех арестованных членов партии, кроме одного, под стражу на срок до четырех месяцев. Один из них, Эльвин Мамедов, был отпущен под подписку о невыезде, говорится в документе.

"Член ПНФА Мухаммед Иманлы подвергся уголовному преследованию за "нарушение карантинного режима", при этом власти ложно утверждают, что он распространяет COVID-19. Хотя, по словам адвоката, Иманлы был задержан 16 июля в своей квартире, когда его забрали под предлогом того, что с ним хочет поговорить начальник районной полиции. Азербайджанский закон предписывает, что задержанные должны быть доставлены к судье в течение 48 часов с момента задержания, однако слушание дела Иманлы состоялось шесть дней спустя - 22 июля", - сказано в докладе.

Авторы документа также упомянули сына зампредседателя ПНФА Мамеда Ибрагима Мехти Ибрагимова, который также обвиняется в нарушении санитарно-гигиенических правил. "Он остается в предварительном заключении на основании заявления полиции о положительном результате теста [на коронавирус]. Мехти Ибрагим участвовал в митинге. Его адвокат сказал, что на следующий день полиция задержала его и еще более ста участников митинга. Большинство из них были освобождены в течение 24 часов, но Мехти держали под стражей после того, как стало известно, что он приходится сыном известному оппозиционеру", - отмечено в докладе.

В марте в Азербайджане были ужесточены санкции за нарушение санитарно-эпидемиологического и карантинного режимов. Эти правонарушения наказываются штрафом до 5000 манатов (примерно 3000 долларов США) или тюремным заключением на срок до трех лет. Правонарушения, ведущие к распространению болезней, смерти по неосторожности или другим серьезным последствиям, могут привести к тюремному заключению на срок от трех до пяти лет, говорится в документе.

По мнению HRW, санкции за распространение COVID-19 несоразмерны угрозе от вируса. "Криминализация заражения и передачи COVID-19 также может иметь негативные последствия для общественного здравоохранения, в том числе из-за того, что люди не захотят проходить тестирование, опасаясь последствий. Применение этих законов против Иманлы и Ибрагимова кажется явным возмездием за их политическую деятельность", - считают авторы доклада.

После задержания членов ПНФА последовали серьезные нарушения процессуальных норм. Власти предоставляли назначенных государством адвокатов, даже когда задержанные просили и могли нанять адвокатов по своему выбору, сказано в докладе.

"По крайней мере, три адвоката задержанных пытались связаться со своими клиентами с первых часов задержания и представили требуемые официальные документы. Однако несколько следователей отказались их принять и потребовали отправить заказным письмом. В результате первоначальные допросы и слушания по делу о предварительном заключении проходили в присутствии назначенных государством адвокатов, которые не считаются независимыми в Азербайджане. Полиция также не позволяла большинству задержанных сообщать своим семьям о своем местонахождении", - утверждают правозащитники.

Они опасаются, что за этими нарушениями правовых процедур стоит угроза пыток в отношении задержанных.

"HRW известно как минимум о двух заявлениях о жестоком обращении и пытках в заключении. Задержанный 16 июля высокопоставленный политик ПНФА Сеймур Ахмедов обратился в прокуратуру с жалобой на жестокое избиение во время содержания под стражей. В своем письме, опубликованном азербайджанской службой "Голос Америки", Ахмедов говорит, что его неоднократно жестоко избивали... Один из адвокатов рассказал о другом случае достоверного жестокого обращения в заключении, но попросил сохранить конфиденциальность, опасаясь дальнейших репрессий в отношении задержанного", - заявили авторы документа.

Азербайджан является участником ряда международных договоров, включая Европейскую конвенцию о правах человека, которые запрещают произвольные задержания и гарантируют право на приглашение адвоката по выбору, напоминает HRW.

"Европейская конвенция о правах человека также гарантирует права на свободу выражения мнений и собраний... 31 июля докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану выразили серьезную озабоченность по поводу тревожной практики произвольных арестов и задержаний критиков правительства и призвали власти обеспечить полное уважение свободы слова и собраний, запрет пыток и право на свободу и безопасность и на справедливое судебное разбирательство", - говорится в докладе.

Георгий Гогия подчеркнул, что "международные партнеры должны призвать власти Азербайджана положить конец репрессиям и освободить всех несправедливо заключенных".

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов также считает, что международное сообщество не должно оставаться безучастным к репрессиям и пыткам в Азербайджане.

"Международное сообщество и прежде всего западные правительства и структуры должны перестать говорить с Баку языком увещеваний. Против чиновников, нарушающих права человека, виновных в репрессиях и пытках, должны быть применены адресные санкции по аналогии с Актом Магнитского", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность преследованиями политической оппозиции в Азербайджане. Волна арестов после акции в Баку 15 июля может привести к исчезновению и без того сильно разрозненной независимой оппозиции, говорится в заявлении организации от 5 августа. Национальный совет демократических сил 17 августа призвал США и Евросоюз ввести санкции против властей страны за бесчеловечное обращение с арестованными.

Официальный Баку пока не отреагировал на заявление HRW. Однако власти отвергают утверждения о нарушении прав и свобод человека в стране. В ноябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал международные правозащитные организации за двойные стандарты. По его словам, когда в Европе действия властей "приводят к увечьям и гибели манифестантов", правозащитные организации и международные структуры молчат, а "небольшой эпизод" в Баку, когда без применения силы была пресечена несанкционированная акция оппозиции, вызвал их недовольство.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".