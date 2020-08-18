Оппозиционеры призвали США и ЕС ввести санкции против властей Азербайджана

18 августа 2020, 12:57

К заключенным в Азербайджане применяют пытки, указал Национальный совет демократических сил и призвал США и Евросоюз ввести санкции против властей страны за бесчеловечное обращение с арестованными.

"В XXI веке в стране, которая является членом Совета Европы и стремится к установлению стратегического партнерства с Европейским союзом, широко распространена практика жестоких и ужасных пыток как средства заставить замолчать политических оппонентов и критиков режима", - говорится в заявлении Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу" 17 августа от председателя организации Джамиля Гасанли.

В документе сказано, что десятки членов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) были задержаны после мирной акции в поддержку армии 14-15 июля. В частности, 17 были обвинены в тяжких преступлениях и подвергнуты досудебному аресту. Еще 16 активистов ПНФА приговорены к 30 суткам лишения свободы в административном порядке, говорится в заявлении.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов ПНФА. Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте. 30 июля в ПНФА сообщили, что число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 44, а 1 августа - до 48.

"Процессуальные права всех оппозиционеров, привлеченных к уголовной и административной ответственности, были грубо нарушены с момента их задержания. Никто из них не имел возможности связываться с семьей или встречаться с адвокатом. Условия и местонахождение задержанных оставались неясными в течение нескольких недель. Многих задержанных активистов ПНФА вынудили отказаться от услуг адвокатов, привлеченных их близкими и родственниками. Согласно сведениям из достоверных источников и подтвержденных позже некоторыми из задержанных, активистов оппозиции подвергали жестоким пыткам, а чтобы скрыть эти факты им создавали препятствия для телефонных разговоров с членами семей и встреч с адвокатами. До сих пор многим не позволяют звонить домой", - утверждает Джамиль Гасанли.

По его словам, активист ПНФА Сеймур Ахмедзаде, которому были предъявлены обвинения в трех серьезных преступлениях, спустя несколько дней через свою семью смог передать общественности информацию о том, что он "подвергался жестоким физическим и психологическим пыткам в течение двух дней".

"Несмотря на сообщения о жестоких пытках над одним из лидеров ПНФА Фуадом Гахраманлы, который до этого трижды был политическим заключенным, его право на свидание с семьей и независимым адвокатом не было обеспечено. Нет сомнений в том, что Фуад Гахраманлы был вынужден отозвать апелляцию и отказаться от адвоката под давлением и шантажом. Согласно достоверным источникам, помимо физических пыток, которым он подвергался, его брату угрожали арестом по обвинению в употреблении наркотиков", - заявил Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению авторов доклада, "пытки - это инструмент давления и шантажа, который регулярно используется в практике правоохранительных органов Азербайджана".

"Несомненно, эта практика используется как испытанный способ заглушить растущее недовольство граждан и запугать общество на фоне усугубляющегося социально-экономического кризиса, коррупции и длительной оккупации азербайджанских земель, отсутствия прогресса в этом направлении", - подчеркивают авторы заявления.

Лидер ПНФА Али Керимли, члены НСДС Тофиг Ягублу и Ибрагим Ибрагимли подверглись пыткам после задержания на мирной акции протеста 19 октября 2019 года.

"Али Керимли и Тофиг Ягублу были жестоко избиты... и им было предложено воздерживаться от политической деятельности. Тофику Ягублу угрожали убийством сына. В результате пыток у Али Керимли была разбита голова и наложено девять швов на лоб. На теле председателя ПНФА зарегистрировано более 20 телесных повреждений. У Ибрагима Ибрагимли в результаты пыток были разорваны голосовые связки в горле. Несмотря на то, что с момента происшествия прошел почти год, он все еще не мог восстановить свой голос и способность говорить нормально", - утверждает глава НСДС Джамиль Гасанли.

Факты пыток активистов ПНФА неоднократно раскрывались на различных судебных процессах, считают авторы заявления. Они приводят жалобы на жестокие пытки члена партии Агиля Магеррамли, активистов Ниямеддина Ахмедова, Бабека Гасанова, бывшего следователя прокуратуры Руфата Сафарова.

"На днях в социальных сетях были опубликованы фотографии, свидетельствующие о том, что граждане были обнажены и подвергались физическим и психологическим пыткам и унижениям в [силовом] учреждении. Хотя Министерство внутренних дел заявило, что фотографии были сделаны не в Азербайджане, а лица на фотографиях - не граждан страны. Однако вскоре стало возможным подтвердить место пыток в Азербайджане и личности жертв", - утверждается в заявлении НСДС.

11 августа проживающий в Германии азербайджанский блогер Хабиб Мунтазир опубликовал на своей странице в Facebook шесть фотографий. На одной из них трое обнаженных мужчин лежат лицом вниз на полу, положив руки на головы. На других одетые мужчины - в таком же положении лицом вниз, а также один связанный по рукам и ногам - висит на пруте между двумя столами. На одной из фотографий видна офисная мебель и маленький флаг Азербадйжана в углу помещения. В числе фотографий есть селфи, под которым утверждается, что мужчина, лицо которого показано на нем, - сотрудник полиции, истязающий задержанных. В тот же день, глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов заявил, что утверждения о том, что фото сняты в Азербайджане, - "лживы". Он назвал распространение указанных фото, "не имеющих отношения к Азербайджану, провокацией".

"Никто из людей, изображенных на фотографиях, не является гражданином Азербайджана. Эти фотографии были сделаны очень давно в другой стране. Видно, что люди в зимней одежде. Повторяю, эти провокационные фото не имеют отношения к правоохранительным органам Азербайджана", - цитирует Захидова агентства Report.

Захидов также заявил, что не знает среди работников органов человека, который сделал селфи. По поводу изображения на фото настольного флага Азербайджана Захидов отметил: "И это сделано с целью провокации. Флаг Азербайджана можно поставить в любом месте мира и сфотографировать".

13 августа Хабиб Мунтазир вновь выложил эти фотографии. Он написал, что они стали "достоянием гласности" благодаря тому, что силовик, показанный на селфи, потерял свой телефон, который нашел гражданин. Фото были сняты 23-24 февраля, указано в сообщении. Кроме того, Мунтазир назвал имя и место работы этого силовика в Азербайджане. Он идентифицировал также еще одного силовика и двух жертв пыток, указав их адреса и места работы.

В заявлении НСДС сказано, что азербайджанский институт омбудсмена не участвует в предотвращении пыток в отношении активистов. А Коллегия адвокатов, которая вместо того, чтобы работать с людьми, сталкивающимися с несправедливостью, превратилась в механизм административного наказания юристов, предающих огласке пытки, заявляют авторы документа.

"Бакинский офис Международного комитета Красного Креста не реагирует оперативно и адекватно на факты пыток в Азербайджане и вовремя не посещает людей, страдающих от истязаний", - заявили авторы документа.

НСДС обращается к народу Азербайджана, демократическому миру, международным СМИ, ООН, ОБСЕ, ЕС, Европарламенту с призывом "не закрывать глаза на факты систематических, непрерывных, последовательных пыток в Азербайджане", "не позволять, чтобы унижающее достоинство поведение стало бы повседневной практикой азербайджанских правоохранительных органов".

"Комитет ООН против пыток, Верховный комиссар по правам человека Совета Европы и другие соответствующие органы должны открыто и громко протестовать против применения пыток в Азербайджане как формы обращения с политической оппозицией и критиками власти, ООН и ПАСЕ должны назначить специального докладчика по пыткам в Азербайджане", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой подписант документа, член НСДС Рахим Гаджиев.

НСДС также призвал США и Европейский Союз как можно скорее ввести "широкие и целенаправленные санкции против репрессивного азербайджанского режима, который уже становится жестокой диктатурой".

Международный Комитет Красного Креста, согласно своему мандату, не разглашает сведения о лицах, которых посещает в местах заключения и не предоставляет СМИ информации по результатам этой работы, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в бакинском представительстве МККК.

Власти Азербайджана отрицают применение пыток в местах принудительного содержания.

Сообщения о пытках над задержанными абсурдны, заявлял глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов в апреле этого года.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов" на "Кавказском узле", также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".