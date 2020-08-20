Адвокат счел незаконным перевод Мехти Ибрагимова в карантинную зону

20 августа 2020, 12:57

Мехти Ибрагимов, сын члена президиума Партии народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима, отправлен в карантинный пункт, вопреки решению суда о его переводе под домашний арест. Адвокат Агиль Лаиджев расценил это как нарушение закона.

Как сообщал "Кавказский узел", Мехти Ибрагимов 22 июля был арестован на три месяца по обвинению в распространении коронавируса после акции протеста в Баку. Его отец назвал обвинение надуманным и связал преследование сына со своей политической деятельностью. 22 июля Мехти Ибрагимов был отправлен в специализированное учреждение Пенитенциарной службы для больных туберкулезом. Отец и адвокат арестованного заявили о нарушении его прав. Защита подала жалобу на арест. 10 августа Ибрагимов объявил голодовку с требованием освободить его. 17 августа адвокат подал ходатайство о переводе Ибрагимова под домашний арест. 19 августа суд удовлетворил ходатайство.

Несанкционированное шествие в ночь на 15 июля в Баку завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Был арестован также член президиума партии Мамед Ибрагим, он обвинен по четырем статьям УК Азербайджана - об умышленном уничтожении или повреждении имущества, организации действий, способствующих нарушению общественного порядка, сопротивлении полиции и насильственном захвате власти. 30 июля в ПНФА сообщили, что число активистов партии, задержанных после митинга, возросло до 44, а 1 августа - до 48.

Мехти Ибрагимов после суда, вынесшего решение о переводе активиста под домашний арест, был отвезен в карантинный пункт в Деревне атлетов в Баку, сообщил его Туран Ибрагим.

"Несмотря на то, что суд постановил освободить Мехти из-под стражи и перевести его под домашний арест, его не привезли домой. За ним прислали машину скорой помощи, на которой увезли в Деревню атлетов. В Пенитенциарном учреждении проигнорировали предъявление адвокатом решения суда о переводе Мехти под домашний арест. При этом Мехти лишили возможности пользоваться мобильным телефоном. Сначала сказали, что мобильный телефон можно ему иметь при себе. Когда же ему привезли телефон, то его не приняли, заявив, что ему не положено общение по телефону. Теперь мы вновь не будем иметь с ним связи. Еще неизвестно, сколько дней он будет оставаться там", - сказал Туран Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

Деревня атлетов - комплекс многоквартирных зданий в Баку, который используется во время международных спортивных мероприятий. С началом пандемии этот комплекс стал карантинным пунктом для людей с подозрением на COVID-19. 6 апреля люди, помещенные на карантин в Деревне атлетов, провели акцию протеста, заявив, что содержатся на карантине сверх двухнедельного срока.

Адвокат Агиль Лаиджев назвал противозаконным помещение Мехти Ибрагимова на карантин.

"В судебном решении ясно и однозначно написано, что Мехти Ибрагимова следует освободить из-под стражи и поместить под домашний арест. Местом домашнего ареста указана квартира, где он постоянно проживает и прописан. Обязательство находиться дома относится ко времени суток от 20.00 до 07.00. Все остальное время он может выходить из дома, при условии не выезжать за пределы Баку и носить электронный браслет. Из медицинских соображений также не было никакой необходимости помещать Мехти Ибрагимова на карантин. Даже если допустить, что он болел COVID-19, все карантинные сроки истекли. По утверждению следствия, Ибрагимов был заражен еще до задержания, в таком случае, с момента инфицирования прошло как минимум 35 дней, из которых 28 дней он провел в изоляции в специализированном медучреждении Пенитенциарной службы, где его должны были лечить. При этом максимальной срок изоляции составляет 21 день", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в материалах дела "вообще нет достоверных доказательств инфицирования Мехти Ибрагимова". Он намерен добиваться исполнения решения суда.

Адвокат также отметил, что после 10 суток голодовки Мехти Ибрагимов сильно похудел, выглядел бледным.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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