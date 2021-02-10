BBC: причиной перестройки "дворца Путина" стали просчеты проектировщиков

10 февраля 2021, 16:20

Роскошная отделка дворца на мысе Идокопас была содрана и закопана в соседнем ущелье после того, как все здание поразила плесень, а объекты дворцового комплекса неоднократно перестраивались и даже сносились, утверждается в материале BBC "Тотальное разгильдяйство". Участников строительства удивила озвученная после расследования Навального версия о том, что дворец является апарт-отелем Ротенберга.

Как писал "Кавказский узел", 19 января Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. Свое расследование провело и издание "Медуза". Журналисты выяснили, что в скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер.

Строительство на мысе Идокопас уже 17 лет привлекает внимание кубанских экологов. Они несколько раз пытались проводить инспекции в этом районе, но встречали противодействие со стороны силовиков - экоактивистов задерживали и даже жестоко избивали. За три года в деле о нападении на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху так и не появилось подозреваемых.

Заплесневевший дворец перестраивается снаружи и изнутри

После резонансного расследования Фонда борьбы с коррупцией* дворец под Геленджиком показали по федеральным телеканалам, однако вместо роскошных интерьеров телезрители увидели бетонные стены, отмечается в статье Анастасии Напалковой, Тимура Сазонова и Анны Пушкарской "Тотальное разгильдяйство", опубликованной сегодня на сайте Русской службы BBC. Журналисты опросили полтора десятка работников, которые трудились на объекте в разные годы.

"Поражает масштаб демонтажных работ. Грубо говоря, весь дом ободрали до бетона", - приводятся в материале слова рабочего Станислава, который принимал участие в строительстве дворца.

"Плесень поразила практически весь дом. Больше всего - стены и потолки. Мы сами были в шоке".

Демонтаж начался еще весной 2018 года. Станислав отметил, что успел увидеть декоративную отделку стен и потолков. "То, что показал в фильме товарищ Навальный, имело место", - сказал рабочий, имея в виду 3D-графику с изображением проекта интерьеров, представленную в фильме "Дворец для Путина".

В расследовании ФБК* указывалось, что дворец, судя по спутниковым снимкам, был полностью готов еще к 2015 году, но на момент съемок фильма-расследования там шел масштабный ремонт. "Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей — плесень. И разгильдяйство. Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново", - говорится в фильме. К 16.20 мск 10 февраля фильм "Дворец для Путина", опубликованный на YouTube-канале Алексея Навального, собрал более 111 миллионов просмотров.

Плесень скрывалась за фальшстеной, к которой крепилась отделка, и была обнаружена случайно, во время косметического ремонта, рассказал рабочий Станислав. Фальшстены стали демонтировать, и оказалось, что грибком поражено все здание. "Самая обычная плесень. Где-то она зеленая, где-то прямо уже черная была. Но ее было на самом деле очень много. Она поразила практически весь дом. Больше всего - стены и потолки. Мы сами были в шоке", - отметил рабочий. Дворец перестраивается сейчас и снаружи: уже была заменена крыша, окна и внешняя облицовка. Аквадискотека, то есть отделанный мозаикой фонтан, о котором рассказывалось в расследовании ФБК*, был демонтирован еще в 2018 году.

"Легкий бетонный домик а-ля разжиревшая дача на Рублевке", - сказал инженер.

Источник, близкий к Кремлю, на условиях анонимности подтвердил, что дворец был введен в эксплуатацию. "Он несколько лет проработал, и потом пошел грибок и запах. Этот грибок крайне вреден для легких", - процитировало издание слова источника. Тот же источник отметил, что в последнее время Владимир Путин посещал комплекс, но не ради дворца, а ради построенного там хоккейного катка. По словам рабочих, Владимир Путин посещал дворец "пару раз", появлялись там и другие высокопоставленные чиновники. Основные работы были завершены еще в 2011 году. "Первое впечатление было, как будто попал на возведение египетских пирамид. По моим прикидкам, на стройке тогда работало около 1,5 тысячи человек. Военные, узбеки, русские, все вперемешку. Сильно торопились", - вспоминает один из рабочих. Строители сообщили об уничтожении дорогой отделки дворца Строители и инженеры, работавшие во дворце и на участке в разное время с 2005 по 2021 год, отметили, что при демонтаже дорогостоящая отделка была уничтожена. "Столько людей трудились, столько денег, столько материалов. Нам за каждую царапину доставалось - все это из крутого привезенного дерева сделано, все эти кабинеты. Нам говорили: ребята, аккуратнее. А потом говорят, кабеля режьте, разбирайте, ломайте. Стопками, стопками - и все это на свалку, на мусорку", - рассказал рабочий Игорь.

Еще два сотрудника стройки уточнили, что отделочные материалы "закопали в Молокановой щели" - ущелье рядом с дворцом. Специалист в строительной области охарактеризовал дворец как "достаточно простое" в техническом отношении сооружение. "Легкий бетонный домик а-ля разжиревшая дача на Рублевке", - сказал инженер. Еще один инженер в строительной отрасли, который, по его словам, достоверно знает ситуацию на этом объекте, привел возможные причины появления плесени. "Проблема могла быть связана или с ошибкой при проектировании системы вентиляции, или с ошибкой строителей, собиравших вентиляцию, или, что менее вероятно, с эксплуатацией: перестарались с поливом парка при отсутствии системы гидроизоляции подвала - ее, возможно, не проектировали, потому что под землей там воды практически не было. Если из-за полива вокруг подвалы стало подтапливать, то это ошибка технического заказчика или инвестора при подготовке задания на проектирование - нужно было предусмотреть, что будет полив территории вокруг и предусмотреть гидроизоляцию всего подземного контура. Виноватых, скорее всего, не найдут", - заключил он. Рабочие удивлены версией о строительстве апарт-отеля

Для рабочих, опрошенных BBC, стала неожиданностью информация о том, что здание на мысе Идокопас строится как апарт-отель - они узнали об это из СМИ. По словам рабочих, "ни для кого не было секретом", что они работали во "дворце Путина". "Имя Ротенберга ни разу не слышал, все говорили - Путина, Путина дворец". "Имя Ротенберга ни разу не слышал, все говорили - Путина, Путина дворец", - сказал один из сотрудников. "Официально объект назывался пансионат, так было написано в рабочей документации. Но, конечно, не было никаких разговоров, что это апарт-отель или гостиница, это было бы смешно. Все, кто там работали, прекрасно понимали, куда они устраиваются", - отметил рабочий Станислав.

Фонд борьбы с коррупцией* не столько обнародовал сенсацию, сколько систематизировал данные разных источников о строительстве дачи Путина под Геленджиком, но это стало ударом по имиджу Владимира Путина, заявили аналитики. В расследовании "Медузы" отмечается, что инженерам и строителям не раскрывали личность заказчика объекта в Прасковеевке, но никто не сомневался, что это резиденция первого лица. В фильме ФБК* говорится, что юридически Путин не является владельцем дворца. Уже в конце января друг Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг, заявил, что является бенефициаром строительства, а само здание возводится как апарт-отель. Эта версия вызвала недоверие и насмешки.

Во дворце идет перепланировка - возводятся перегородки для санузлов, рассказал участник работ, который был на участке еще в 2020 году. "Практически в каждой комнате так - делают туалеты, как номера в гостинице", - пояснил он. Строители согласились с выводом ФБК* о "разгильдяйстве" По словам одного из строителей, проект переделывался 15-20 раз. "Когда я туда устраивался, думал, что на стройке такого уровня должно быть все идеально. Но когда я просто окунулся в эту систему, я был просто шокирован тотальным разгильдяйством, даже сам заказчик не может до конца сформулировать, что он хочет там видеть", - сказал он. "Я был просто шокирован тотальным разгильдяйством, даже сам заказчик не может до конца сформулировать, что он хочет там видеть". Рабочие рассказали, что амфитеатр из расследования ФБК* первоначально был летним кинотеатром. Снизу из него выдвигался плазменный экран, но потом "его разбили". С самого начала на мысе построили пристань для яхт, но ее "разнесло при первом же шторме". Как поясняет инженер, знакомый с ходом строительства, на мысах не принято строить такие пристани, потому что там они открыты волнам. "Там был, к примеру, огромный спорткомплекс, тренажерный зал, с правой стороны от дворца, из мрамора. Строительство дорогостоящее, с очень необычной конструкцией. И я был удивлен, когда приехал экскаватор, и просто начал его ломать, под ноль. И на этом месте построили ресторан. Тренажерный зал простоял два-три года", - приводятся в материале BBC слова одного из рабочих.