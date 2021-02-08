Сергей Смирнов. Фото: © Елена Синеок, ЮГА.ру

08 февраля 2021, 19:05

Сокращен срок ареста главреду "Медиазоны"

Мосгорсуд отказался признать главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова невиновным в призывах к участию в митинге за Алексея Навального, но сократил журналисту срок ареста с 25 до 15 суток.

"Кавказский узел" писал, что 30 января главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов был задержан в Москве. На него составили протокол об участии в акции в поддержку Навального 23 января. 3 февраля суд признал Смирнова виновным в нарушении правил проведения митинга и назначил ему 25 суток административного ареста. Защита настаивает, что публикация в соцсети, которую силовики и суд сочли призывом к участию в митинге, - всего лишь репост шутки.

Независимые российские СМИ объявили о решении публиковать тексты "Медиазоны" в знак протеста против преследования главреда издания. "Кавказский узел" в поддержку Сергея Смирнова разместил на главной странице баннер с гиперссылкой на "Медиазону". Мы настаиваем, что в отношении нашего коллеги было нарушено право на справедливое судебное разбирательство - право, закрепленное как в российской Конституции, так и в Международной конвенции по правам человека. Мы призываем читателей поддержать наших коллег из "Медиазоны" - баннер будет снят только после освобождения Сергея Смирнова.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Сергея Смирнова на решение об аресте. Адвокат Федор Сирош указал, что в постановлении суда не было учтено наличие на иждивении Смирнова ребенка, а также то, что Смирнов - журналист, и распространение информации является его профессиональной обязанностью. Решение суда было основано только на рапорте сотрудника полиции, но для того, чтобы признать публикацию Смирнова призывом к участию в митинге, нужны специальные познания, указал Сирош.

В свою очередь, Сергей Смирнов заверил судью, что ходит на митинги исключительно как журналист, за исключением пикета в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, в связи с которым в данном административном деле и говорится о повторном нарушении. "Каким образом я из этого ретвита становлюсь организатором акции, учитывая, что я написал тысячу других твитов, ни к чему не призывая?" - спросил главред "Медиазоны". Он объяснил судье суть своей публикации. "Это классическая шутка, я таких ретвичу по 10 штук в день", - процитировала Смирнова "Медиазона".

Несмотря на аргументы журналиста и адвоката, судья Козлов решил, что Смирнов виновен, а допустимость и достоверность доказательств сомнений не вызывает. Однако с учетом того, что Сергей Смирнов журналист, суд сократил срок ареста до 15 суток.

Напомним, что объединение федеральных и региональных СМИ "Синдикат-100" сразу после задержания главреда "Медиазоны" потребовало освободить как Смирнова, так и его коллег. По данным "Синдиката-100", в ходе протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, в день суда над оппозиционером Алексеем Навальным, сотрудниками силовых структур были задержаны десятки журналистов. "Синдикат-100" – сообщество независимых российских СМИ. Создан в марте 2020 года. В настоящее время Синдикат объединяет более 30 федеральных и региональных изданий.

Примечание:

"Сочинский сторонник Навального прекратил голодовку после выхода на свободу", "Юристы оценили шансы Джумаева на условный срок", "Пенсионерка в Сочи оспорила штраф за участие в акции сторонников Навального".

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