Сотрудники полиции задерживают активистов, собравшихся возле здания суда. Москва, 2 февраля 2021 г. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

02 февраля 2021, 16:33

Суд над Навальным сопровождается массовыми задержаниями

Заседание Мосгорсуда, который решает вопрос о замене оппозиционеру Алексеяю Навальному условного срока на реальный, проходит на фоне задержаний собравшихся у здания суда журналистов и активистов. По данным Общественной наблюдательной комиссии, задержаны 230 человек.

Как писал "Кавказский узел", 17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Берлина, где лечился после отравления. Оппозиционера задержали уже в аэропорту, Химкинский городской суд постановил заключить его под стражу до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, связанных с Кавказом.

Сегодня в здании Московского городского суда проходит выездное заседание Симоновского районного суда, где рассматривается ходатайство ФСИН о замене Навальному условного лишения свободы по делу "Ив Роше" на реальное. Приставы не пустили на заседание сторонников оппозиционера, затем начались задержания. В числе задержанных есть журналисты, сообщило "ОВД-Инфо".

Трансляция на сайте издания сопровождается видео из автозака, где везут около десятка человек. "Видео из одного из переполненных автозаков, который отправился от Мосгорсуда", - уточняется в комментарии к видео.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) России уточнили, что возле суда задержали уже более 230 человек, передало издание Ura.ru.

В автозак сопроводили корреспондента "Дождя" Василия Полонского и корреспондента Avtozak LIVE Максима Кондратьева, сообщил сегодня Telegram-канал Avtozak LIVE. Издание "Наш Север", в свою очередь, распространило информацию о задержании возле Мосгорсуда своих корреспондентов Евдокию Галямину и Виталия Акимова.

Также задержали корреспондентов Mash, “Открытых медиа”, SOTA и “Росдержавы”, сообщило издание “МБХ медиа”.

23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции в поддержку Навального, силовики ответили на них задержаниями. Новости об этих акциях собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

Сегодня, а также в ходе протестных акций 23 и 31 января, сотрудниками силовых структур были задержаны десятки журналистов, напомнило сообщество независимых российских медиа “Синдикат-100”. В обращении сообщества, опубликованном сегодня на “Кавказском узле”, содержится требование к руководителям МВД и Росгвардии “немедленно прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и остановить преследования в отношении журналистов, выполняющих свою работу”.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Задержана координатор штаба Навального в Краснодаре", "Михаил Беньяш заявил о необходимости санкций за вскрытие сейф-пакетов на выборах", "Защита заявила о нежелании судов рассматривать апелляцию Беньяша".

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