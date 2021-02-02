Участник акции в Краснодаре обвинен в хулиганстве на памятнике казакам

02 февраля 2021, 15:04

Передано в суд уголовное дело о хулиганстве участника протестной акции, который залез на памятник казачеству в Краснодаре и снял штаны, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что житель Краснодара Владимир Егоров, который во время акции сторонников Навального 23 января залез на памятник казачеству и снял штаны, задержан по подозрению в хулиганстве. Дело расследуется по часть 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство по мотивам ненависти или вражды), сообщил его адвокат. Кроме того, Егоров был привлечен к административной ответственности за организацию митинга и приговорен к административному аресту.

23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Навального. В Краснодаре в протестном шествии приняли участие в тот день несколько тысяч человек. По словам адвоката, местные сторонники Навального считают Владимира Егорова "провокатором, получившим задание скомпрометировать мирное шествие". В свою очередь Кубанское казачье войско также выразило возмущение поступком краснодарца и обвинило сторонников Навального в безнравственности. Сам Егоров извинился за свой поступок. "Я не подумал, что это памятник казаку, что могу оскорбить чувства людей. Я прошу прощения", - сказал он, подчеркнув, что просит прощения по собственной инициативе.

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело 33-летнего мужчины, который, по версии дознавателей, "находясь в общественном месте на улице Красной, грубо нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу", сообщила сегодня пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

"На период производства дознания обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Согласно публикации МВД, обвиняемый - приезжий из Белгородской области. Речь идет о мужчине, который "взобрался на памятник, расположенный напротив здания администрации Краснодарского края и надел нижнее белье на постамент, после чего снял с себя брюки", и чье поведение возмутило Кубанское казачье войско, уточняет сегодня "Интерфакс-Юг".

Часть 1 статьи 213 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Адвокат Егорова Алексей Аванесян по состоянию на 14.52 мск не прокомментировал на своей странице в Facebook передачу дела в суд.

Напомним, 31 января уличные протесты людей, недовольных политикой властей, вновь прошли во многих городах России, в том числе на юге страны. На месте несогласованных акций, по свидетельствам очевидцев, задерживали не только активистов, но и журналистов, и прохожих. Новости об этих событиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального".

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.