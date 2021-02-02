Владимир Егоров. Скриншот t.me/tim_news

02 февраля 2021, 15:04

Участник акции в Краснодаре обвинен в хулиганстве на памятнике казакам

Передано в суд уголовное дело о хулиганстве участника протестной акции, который залез на памятник казачеству в Краснодаре и снял штаны, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что житель Краснодара Владимир Егоров, который во время акции сторонников Навального 23 января залез на памятник казачеству и снял штаны, задержан по подозрению в хулиганстве. Дело расследуется по часть 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство по мотивам ненависти или вражды), сообщил его адвокат. Кроме того, Егоров был привлечен к административной ответственности за организацию митинга и приговорен к административному аресту.

23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Навального. В Краснодаре в протестном шествии приняли участие в тот день несколько тысяч человек. По словам адвоката, местные сторонники Навального считают Владимира Егорова "провокатором, получившим задание скомпрометировать мирное шествие". В свою очередь Кубанское казачье войско также выразило возмущение поступком краснодарца и обвинило сторонников Навального в безнравственности. Сам Егоров извинился за свой поступок. "Я не подумал, что это памятник казаку, что могу оскорбить чувства людей. Я прошу прощения", - сказал он, подчеркнув, что просит прощения по собственной инициативе.

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело 33-летнего мужчины, который, по версии дознавателей, "находясь в общественном месте на улице Красной, грубо нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу", сообщила сегодня пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

"На период производства дознания обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Согласно публикации МВД, обвиняемый - приезжий из Белгородской области. Речь идет о мужчине, который "взобрался на памятник, расположенный напротив здания администрации Краснодарского края и надел нижнее белье на постамент, после чего снял с себя брюки", и чье поведение возмутило Кубанское казачье войско, уточняет сегодня "Интерфакс-Юг".

Часть 1 статьи 213 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Адвокат Егорова Алексей Аванесян по состоянию на 14.52 мск не прокомментировал на своей странице в Facebook передачу дела в суд.

Напомним, 31 января уличные протесты людей, недовольных политикой властей, вновь прошли во многих городах России, в том числе на юге страны. На месте несогласованных акций, по свидетельствам очевидцев, задерживали не только активистов, но и журналистов, и прохожих. Новости об этих событиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального".

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Примечание:

"Педагог из Армавира пожаловался на увольнение в связи с митингом", "Задержанные в Сочи сторонники Навального пожаловались на действия провокаторов", "Силовики задержали участников акции протеста в Новороссийске и Анапе"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 февраля 2021, 16:33

  • Суд над Навальным сопровождается массовыми задержаниями

    Заседание Мосгорсуда, который решает вопрос о замене оппозиционеру Алексеяю Навальному условного срока на реальный, проходит на фоне задержаний собравшихся у здания суда журналистов и активистов. По данным Общественной наблюдательной комиссии, задержаны 230 человек.

02 февраля 2021, 15:59

  • 1 Неотбытый срок помешал Яну Сидорову получить компенсацию за арест

    Ян Сидоров, осужденный по делу о массовых беспорядках в Ростове-на-Дону, сможет получить присужденные ему Европейским судом по правам человека 2700 евро только после освобождения из колонии, сообщила его мать Надежда Сидорова. Защита Сидорова не согласна с приписанными ему в колонии нарушениями и готовит новое заявление о досрочном выходе на свободу.

02 февраля 2021, 15:21

02 февраля 2021, 15:16

02 февраля 2021, 15:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи