Три человека задержаны в Назрани по делу о пособничестве террористам

01 февраля 2021, 16:36

Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев обвинены в перевозке оружия и предоставлении жилья и продуктов членам запрещенной судом террористической организации "Имарат Кавказ"*, сообщил Следком. В Назрани были задержаны и родственники Джандигова, заявили очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", 30 января жители Назрани сообщили, что силовики на бронетехнике оцепили территорию в Назрани, в этом районе был отключен мобильный интернет.

В Ингушетии в рамках расследования дела о террористическом сообществе "Имарат Кавказ", деятельность которого запрещена решением Верховного суда России, задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев, сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко. Всем троим уже предъявлены обвинения по уголовным статьям об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования и террористической организации.

"По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов оказали содействие находящимся в розыске участникам террористической организации "Имарат Кавказ"*, подыскав им для тайного проживания жилище, обеспечив разведку местности и безопасное перемещение по республике, перевозку оружия и снабжение продуктами питания", - говорится в сообщении.

Впоследствии один из троих выдал схрон, где находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Следователи добиваются ареста всех задержанных, указал представитель Следственного комитета России в сегодняшней публикации на сайте ведомства. Где и когда были задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев, там не уточняется. По второй части статьи 205.5 УК России обвиняемым грозит до 20 лет заключения, а по второй части статьи 208 - до 15.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлена справка об "Имарате Кавказ". "Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений людей.

Хашиев, Джандигов и Жандигов были задержаны в результате спецоперации в Ингушетии, со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал сегодня "Интерфакс".

Жители Назрани сообщили, что силовики проявляли активность и сегодня - в районе Московской улицы. "Сегодня видел какой-то шмон по улице Московской, у дома, где раньше ГОВД был. Похоже было на обыск", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ибрагим Мальсагов, житель Назрани.

По словам жителя Насыркортской улицы Назрани Казбека Баркинхоева, были задержаны не только Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев, но и двоюродные братья Джандигова. "Их вроде отпустили потом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". В правозащитный центр "Мемориал"** 31 января и 1 февраля никто из жителей Назрани с заявлениями не обращался, сообщил в связи с этим корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ингушского отделения ПЦ "Мемориал"** Тамерлан Акиев.

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.** организация внесена Минюстом России в список иностранных агентов.