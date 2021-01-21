Житель Ставрополья оштрафован за реабилитацию нацизма

21 января 2021, 13:00

Суд признал 34-летнего жителя Изобильного Дмитрия Ефименко виновным в реабилитации нацизма за пост в соцсети.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года Ефименко разместил на своей странице в одной из социальных сетей текст и изображение к нему с "заведомо ложными сведениями о действиях СССР в годы Второй мировой войны", сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 354.1 УК России (реабилитация нацизма). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Максимальное наказание по части 1 статьи 354.1 УК России - до трех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что декабре 2020 года житель Пятигорска был осужден за комментарий в соцсети. Он был признан виновным в оправдании терроризма и получил 3,5 года колонии.