21 января 2021, 13:00
Житель Ставрополья оштрафован за реабилитацию нацизма
Суд признал 34-летнего жителя Изобильного Дмитрия Ефименко виновным в реабилитации нацизма за пост в соцсети.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года Ефименко разместил на своей странице в одной из социальных сетей текст и изображение к нему с "заведомо ложными сведениями о действиях СССР в годы Второй мировой войны", сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Мужчина признан виновным по части 1 статьи 354.1 УК России (реабилитация нацизма). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Максимальное наказание по части 1 статьи 354.1 УК России - до трех лет лишения свободы.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что декабре 2020 года житель Пятигорска был осужден за комментарий в соцсети. Он был признан виновным в оправдании терроризма и получил 3,5 года колонии.
"Волгоградские активисты отмежевались от подозреваемого в реабилитации нацизма", "Подросток оштрафован в Краснодарском крае за нацистскую символику", "На Ставрополье несовершеннолетняя заподозрена в реабилитации нацизма".
21 января 2021, 15:19
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21 января 2021, 14:45
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21 января 2021, 14:19
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