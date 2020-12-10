Житель Пятигорска признан виновным в оправдании терроризма

10 декабря 2020, 18:25

Ростовский суд приговорил жителя Ставропольского края Умара Хусаинова к трем с половиной годам лишения свободы за комментарий в соцсети.

Приговор Хусаинову по обвинению в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России) вынес Южный окружной военный суд.

По версии следствия, в январе 2018 года, находясь в Пятигорске, Хусаинов разместил в одной из социальных сетей комментарий, оправдывающий практику терроризма, на примере одного из участников террористической деятельности.

Суд признал Хусаинова виновным и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Уголовное дело поступило в суд 24 ноября, состоялось четыре заседания суда, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. Санкции части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии жителя Мартыновского района Ростовской области Дениса Щебетуна, признав его виновным в оправдании терроризма после публикации комментариев в соцсети.