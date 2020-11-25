Житель Ростовской области осужден за оправдание терроризма

25 ноября 2020, 22:15

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии жителя Мартыновского района Ростовской области Дениса Щебетуна, признав его виновным в оправдании терроризма после публикации комментариев в соцсети.

Следствие установило, что 19 марта 2019 года 22-летний житель Мартыновского района Денис Щебетун на странице одной из социальных сетей с планшета опубликовал комментарии к видеоролику о террористическом акте. В них, по версии следствия, он оправдывал и признавал идеологию и практику терроризма, указывал, что они нуждаются в поддержке и подражании. Комментарии пользователя также были "направленны на возбуждение розни (вражды, ненависти) и совершение насильственных действий по религиозному признаку», полагают следователи.

Дело Щебетуна расследовалось по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ) и публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Суд признал его виновным и назначил два года колонии общего режима, а также на три года лишил права заниматься администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда. По его словам, Щебетун признал свою вину.

Отметим, максимальная санкция по этим статьям - до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Щебетуна поступило в суд 26 октября, единственное заседание состоялось сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Комментариями Щебетуна или его представителей относительно приговора «Кавказский узел» пока не располагает.

В мае Денис Щебетун также был признан виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ), следует из картотеки на сайте Мартыновского районного суда Ростовской области. На сайте суда не уточняется, какое наказание ему было назначено.