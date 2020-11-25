Правозащитники сочли излишне суровым приговор кубанскому блогеру Клименченко

25 ноября 2020, 00:26

Блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, получивший четыре года колонии по делу об оправдании терроризма и публичном оскорблении представителя власти, не заслуживает реального наказания, поскольку не призывал к повторению теракта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Шансов добиться справедливого решения в российских судах у осужденного нет, считает юрист.

По версии следствия и суда, 17 ноября 2018 года Клименченко опубликовал на своей странице "ВКонтакте" материал с оправданием теракта в приемной здания УФСБ России по Архангельской области 31 октября того же года. 6 апреля 2019 года Клименченко разместил "ВКонтакте" текст с высказываниями, унижающими честь и достоинство представителей власти, а 1 августа 2019 года там же он опубликовал фотографию в форме сотрудника полиции с нецензурным комментарием, утверждает обвинение. Клименченко не признал себя виновным. Допрошенный в суде свидетель обвинения не смог вспомнить публикаций, из-за которых блогера обвинили в оправдании терроризма. Другие свидетели заявили в суде, что подсудимый ранее не пропагандировал терроризм.

По ряду дел, связанных с высказываниями по поводу теракта в Архангельском УФСБ, совершенном Михаилом Жлобицким, были вынесены решения о реальных сроках, в частности в отношении Ивана Любшина в Калуге, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член совета Правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.

«К сожалению это одно из многих дел, их более 15», - отметил он. Давидис считает, что если есть действительно призыв к совершению терактов – то это серьезное преступление, однако при вынесении приговора за оправдание терроризма нужно оценивать степень общественной опасности высказываний подсудимого.

Житель Калуги Иван Любшин был приговорен к пяти годам двум месяцам колонии общего режима за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте» о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, сообщила 5 марта «Медуза».

Публикации Клименченко, скорее, был на грани, отметил правозащитник. "Он не призывал к повторению [теракта], скорее, высказывал осуждение, но, в тоже время, выражал восхищение и некую поддержку Жлобицкому. Даже если это является нарушением закона, то не заслуживает, четырех лет лишения свободы и лишения свободы вообще», - считает Давидис.

Российские суды рассматривают такие дела с обвинительным уклоном, любое не негативное высказывание по поводу человека, совершившего теракт, рассматривается как одобрение и оправдание, что совершенно некорректно, отметил он. «Важен именно умысел на призыв к повторению таких действий. На мой взгляд, такого призыва в словах осужденного краснодарского блогера не было», - подчеркнул Давидис.

Он сказал, что его мнение в отношении блогера основывается на публикациях в прессе, но правозащитники планируют изучить это дело более подробно.

Давидис отметил, что теракты не происходят без причины, поэтому необходима общественная дискуссия на эту тему. Но это опасно, так как любого участника такой дискуссии могут обвинить в оправдании терроризма, считает он. «Без анализа причин терактов, без понимания того, что человека к этому привело, невозможно движение общества, развитие его», - указал правозащитник.

Он отметил, что прямое одобрение террористических актов запрещено не только в России, но и в других странах. «Здесь же мы видим наказание за демонстрацию понимания и некое выражение позитивных эмоций по поводу личности человека, а не по поводу его действий», - отметил Давидис.

Он считает, что приговор возможно отменить только если были серьезные процессуальные нарушения. Практики отмены приговоров такого рода по содержательным основаниям не существует, сказал правозащитник. «Даже если такие приговоры отменяются по процессуальным основаниям, то суд повторно выносит примерно такой же наказание. Смягчение приговора может быть, но это не гарантировано. Мы сталкивались с тем, что [...] приговоры по менее внятным основаниям оставались в силе после апелляционного рассмотрения», - отметил Давидис.

Обжаловать приговор все же нужно, равно как и привлекать к этому делу внимание общества, сказал он.

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в России за оправдание терроризма после теракта в Архангельском УФСБ было возбуждено более десятка уголовных дел. "ФСБ нервно относится к этой ситуации. и они внимательно отслеживали публикацию на эту тему", - сказал он.

Силовики считали, что за Жлобицким стоит какая-то организация, а поскольку найти ее очень сложно, то они пытались сделать это через соцсети, предположил Верховский. Пока следов террористической организации не выявлено, но людей привлекают за посты, касающиеся этого теракта, указал он.

Зачастую неизвестно, за посты какого содержания осуждают людей, сказал аналитик. Несомненно, есть люди, которые действительно оправдывают терроризм, а есть те, которые просто пишут о теракте, чтобы обсудить, считает Верховский.

"В Кодексе написано прямо, что оправдывать – это утверждать правомерность таких действий и желать их повторения. К сожалению это не всегда так понимается, что было очевидно в деле Светланы Прокопьевой. В ее тексте точно не было никакого утверждения, что это правильно и так и надо", - отметил он.

Суд 6 июл признал Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей. После приговора Светлане Прокопьевой подразделение Human Rights Watch’s Europe and Central Asia заявило, что власти используют уголовные дела как инструмент подавления независимых СМИ, поэтому приговор журналистке Прокопьевой должен быть отменен. Прокопьева 19 ноября была удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год в онлайн-церемонии, проведенной Комитетом по защите журналистов.

Но были случаи когда блогеры действительно одобряли действия террористов, сказал Верховский. "В таком случае, наверное следует считать, что состав есть. Но следствие или суд должны оценить, насколько серьезным было это высказывание, насколько серьезную общественную опасность оно представляло», - считает он.

Верховский уверен, что важно определить, сколько читателей у этого блогера, влиятельный ли он человек, пишет ли он подобное регулярно, или это случилось первый раз. «Статья тяжелая, и все зависит от того, что человек написал: один комментарий или пост в поддержку террориста. Это плохо, но не тянет на четыре года. Если человек систематически ведет такую агитацию, - это другое дело», - считает он.

Клименченко после вступления приговора в законную силу попадет в список Росмониторинга, в который входят осужденные за терроризм и экстремизм, рассказал Верховский. Он отметил, что после освобождения блогер не сможет пользоваться банковскими карточками, ему будет сложно устроиться на работ,у и несколько лет ему придется добиваться исключения из этого списка.

Краснодарский юрист Юлия Федотова считает, что длительные реальные сроки блогерам за оправдание терроризма в России – это уже сложившаяся практика. При этом суд волен выбирать между низшим и высшим пределом наказания по той или иной статье, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Федотова отметила, что не верит в возможность справедливого обжалования приговора Клименченко в России, но считает, что все этапы обжалования в России нужно пройти, чтобы появилась возможность обратиться в ЕСПЧ.