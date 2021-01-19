19 января 2021, 08:33
Ростовчане приняли участие в крещенских купаниях вопреки угрозе COVID-19
Жители Ростова-на-Дону приняли участие в крещенских купаниях в роднике около храма "Церкви Святого Креста" ("Сурб-Хач") несмотря на морозную погоду и введенные из-за коронавируса ограничения.
Как писал "Кавказский узел", Ростовская-на-Дону епархия Русской православной церкви в связи с эпидемией коронавируса приняла решение не освящать купели и открытые водоемы. Освящение воды прошло только на территории храмов Ростова-на-Дону. Крещение в реках и прорубях не имеет отношения к православию, отметили религиоведы.
В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение 19 января в специальных прорубях "иорданях", сделанных в форме креста. В эти даты праздник отмечают Русская и Грузинская православные церкви.
По меньшей мере двести человек приняли сегодня, 19 января участие в крещенских купаниях в роднике возле храма «Церкви Святого Креста» («Сурб-Хач») Святой Армянской Апостольской Православной Церкви, передает корреспондент «Кавказского узла».
В районе полуночи около родника выстроилась очередь из желающих окунуться, часть собравшихся наблюдала за купанием. При этом социальная дистанция между ними не соблюдалась, в масках были лишь единицы из пришедших.
Родник был огорожен по периметру сигнальной лентой, купающиеся переодевались в специальной палатке. Выходя из купели, некоторые согревались принесенным с собой горячим чаем, некоторые - алкогольными напитками.
Около родника стоял один полицейский УАЗ и один автомобиль МЧС, в толпе были замечены шесть сотрудников полиции в форме и медицинских масках, а также трое казаков. Машин скорой помощи при этом замечено не было.
18 января была открыта каменная лестница от церкви к роднику, закрытая на замок последние несколько лет. Помимо купания, пришедшие набирали воду пятилитровыми бутылками из старинной капотажной надстройки родника «Чорхах», откуда вытекает студеная вода.
Армянская апостольская церковь (ААЦ) 6 января отмечает праздник Богоявления (Чрагалуйс), который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. Эта особенность ААЦ связана с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято раздельное празднование Рождества и Крещения, пишет "Богослов.ru". "Чрагалуйс" переводится с армянского как "зажжение лампад, свечей". Перед литургией прихожане получают отпущение грехов, а после богослужения - благословение и разрешение зажечь свечи или лампады от святого огня в храме, чтобы унести домой.
Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" купальщики рассказали, почему окунаются в холодную воду.
"Мы всей семьей купаемся каждую зиму для здоровья. В этом году, на мой взгляд, купающихся меньше. Думаю, это связано со страхом заболеть коронавирусом, хотя считаю эти опасения надуманными. Эти родники считаем одним из символов нашего района или даже нашего города, гордимся их чистотой, поэтому купаемся здесь не только на Крещение, но и просто так, без освящений", - рассказала кондитер одной из ростовских пекарен София.
Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
"В этом году крещенские купания, как и все массовые мероприятия в последнее время, стали индивидуальным и личным делом. Раз нет централизованных купаний, то каждый решает эту задачу сам. Я выбрал родники у "Сурб-Хача" потому, что, по моим ощущениям, они обладают каким-то целебным духом, особенной чистотой. Не считаю для себя принципиальным вопрос омовения именно в освященной официально купели, получаю радость от родниковой воды. Удалось освятить воды в другом храме, неподалеку. Быстро окунулся и пойду домой, никакая зараза пристать не успеет", - сказал пенсионер Максим Григорьевич.
"Я недавно поселилась в районе рядом с этим храмом, переехав из области. Ждала с нетерпением Крещения. Конечно, буду купаться и именно тут. Очень люблю именно это место, узнала, что у него глубокая история, и поэтому само место меня уже одухотворяет. Жаль, что родные не смогут приехать из другого района города - снегопад сломал все планы. Традиции, если честно, занимают меня меньше. Воду я попробую освятить завтра", - сказала парикмахер Виктория.
"Это единственный местный водоём, который никогда не замерзает. Родники, чистая вода - очень заманчиво. В прошлом году твердо решила закаляться, так как сейчас самое время взяться за здоровье. Думаю, если бы не эпидемия и дикие снегопады в выходные - было бы еще больше народа. Верующим человеком себя не назову, но именно эту традицию поддерживаю", - сказала работница ателье Дарья.
"Я человек верующий, для меня важно укрепить силу духа. Окунулся тут, потому что считаю эти родники священными изначально, набрал воду. Тут купаются круглый год, поэтому мне сложно сказать, больше или меньше народа в этом году. Могу точно сказать только, что снегопад сильно повлиял - многие знакомые отказались от поездки из-за сугробов. Заразиться здесь я не боюсь", - отметил индивидуальный предприниматель Арам.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ростове-на-Дону ожидается снег при температуре воздуха -11 градусов, скорость западного ветра составит три метра в секунду. Ночью с 19 на 20 января также прогнозируется снег при температуре -14 градусов, ветер сменит направление на юго-восточный и стихнет до одного метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"