Ростовчане приняли участие в крещенских купаниях вопреки угрозе COVID-19

19 января 2021, 08:33

Жители Ростова-на-Дону приняли участие в крещенских купаниях в роднике около храма "Церкви Святого Креста" ("Сурб-Хач") несмотря на морозную погоду и введенные из-за коронавируса ограничения.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская-на-Дону епархия Русской православной церкви в связи с эпидемией коронавируса приняла решение не освящать купели и открытые водоемы. Освящение воды прошло только на территории храмов Ростова-на-Дону. Крещение в реках и прорубях не имеет отношения к православию, отметили религиоведы.

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение 19 января в специальных прорубях "иорданях", сделанных в форме креста. В эти даты праздник отмечают Русская и Грузинская православные церкви.

По меньшей мере двести человек приняли сегодня, 19 января участие в крещенских купаниях в роднике возле храма «Церкви Святого Креста» («Сурб-Хач») Святой Армянской Апостольской Православной Церкви, передает корреспондент «Кавказского узла».

В районе полуночи около родника выстроилась очередь из желающих окунуться, часть собравшихся наблюдала за купанием. При этом социальная дистанция между ними не соблюдалась, в масках были лишь единицы из пришедших.

Родник был огорожен по периметру сигнальной лентой, купающиеся переодевались в специальной палатке. Выходя из купели, некоторые согревались принесенным с собой горячим чаем, некоторые - алкогольными напитками.

Около родника стоял один полицейский УАЗ и один автомобиль МЧС, в толпе были замечены шесть сотрудников полиции в форме и медицинских масках, а также трое казаков. Машин скорой помощи при этом замечено не было.

18 января была открыта каменная лестница от церкви к роднику, закрытая на замок последние несколько лет. Помимо купания, пришедшие набирали воду пятилитровыми бутылками из старинной капотажной надстройки родника «Чорхах», откуда вытекает студеная вода.