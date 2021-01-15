География системы медицинского страхования обозначила претензии Азербайджана на Степанакерт

15 января 2021, 16:27

Система обязательного медицинского страхования с 1 апреля охватит всю территорию Азербайджана, вынужденные переселенцы до возвращения в районы Нагорного Карабаха будут пользоваться ей по месту проживания. Жители Азербайджана, уже включенные в программу, указали на ее неэффективность из-за тотальной коррупции.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сразу после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года занялся восстановлением инфраструктуры на территориях, которые перешли под контроль Баку. Армянское население оттуда выехало. В Шушу (армянское название - Шуши), взятие которой стало ключевым событием в ходе полуторамесячных боев, строится новая автомобильная дорога, в городе возобновлено электро- и водоснабжение, туда в качестве сотрудников различных государственных ведомств начали переезжать мирные жители. Азербайджанские энергетики начали работы по восстановлению нескольких ГЭС в зоне конфликта.

Большинство населенных пунктов, перешедших под контроль Азербайджана осенью 2020 года, полностью разрушены. Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Но власти Азербайджана уже анонсировали возвращение туда вынужденных переселенцев. В случае несогласия они будут лишены своего статуса и соответствующих льгот, заявил в январе замглавы Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов. При этом большинство вынужденных переселенцев, 315 тысяч, еще до осеннего обострения конфликта получили от государства квартиры и дома, не все из них готовы изменить уклад жизни и бросить работу.

Вынужденные переселенцы будут пользоваться услугами ОМС по месту проживания

С 1 апреля 2021 года вся территория Азербайджана, включая возвращенные осенью 2020 года районы, будет охвачена системой обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Государственном агентстве по обязательному страхованию. Система вводится поэтапно еще с начала 2020 года, она уже действует в Нахичеванской автономной республике и еще 59 городах и районах страны. С 1 апреля 2021 года ОМС распространится на жителей, прописанных в Баку, Сумгаите, Апшеронском районе, а также расположенных в Нагорном Карабахе Губадлинском, Зангиланском и Шушинском районах и даже Ханкенди (армянское название - Степанакерт), который неподконтролен азербайджанским властям и является столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В госагентстве пояснили, что граждане Азербайджана, ранее проживавшие в возвращенных под контроль Баку районах - частично Агдамского и Физулинского, а также Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Зангиланского и Джебраильского, - до своего возвращения будут получать услуги ОМС по месту временного проживания в других частях страны. То же правило распространяется и на вынужденных переселенцев из районов, подконтрольных карабахским властям.

Еще с 1 января началось введение ОМС в наиболее пострадавших от военных действий Тертерском, Геранбойском, Агдамском и Физулинском районах. В ведомстве заверили, что жители этих районов могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь даже если со сбором страховых взносов возникнут проблемы.

За счет сборов от ОМС предполагается строить новые больницы и улучшать материально-техническое снабжение имеющихся медучреждений. Больницы в этих районах, прежде примыкавших к подконтрольной Степанакерту зоне, в ходе боев не пострадали и в восстановлении не нуждаются, сообщили в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУМТП). "Что касается восстановления больниц на освобожденных из-под оккупации районах, то решение об этом будет принимать правительство", - сказали в ОУМТП.

Включение Ханкенди в список городов, на которые распространяется система ОМС, имеет символическое значение, предположил автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Возможно, включение армянонаселенного города в список задумано на внешнюю аудиторию, чтобы показать миру принципиальную устремленность Азербайджана к стабильности и равному отношению к армянским и азербайджанским жителям страны", - написал он 13 января в публикации "Азербайджан с апреля охватит медобслуживанием главный город Гарабага?".

При этом блогер считает, что заявление азербайджанских властей может иметь и практические последствия. "В этой новости, если сбудется, будут обнаруживаться практические ситуации, как в Грузии, где жители сепаратистских регионов, когда очень надо для спасения их здоровья, обращаются за помощью к грузинским медикам", - предположил он.

Нагорный Карабах лишился двух третей территории, которую контролировал до 27 сентября. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Участковых врачей сменят семейные

Застрахованные должны выбрать любую поликлинику на территории своего района и семейного врача. Впоследствии семейного врача можно сменить, когда застрахованный пожелает это сделать, а поликлинику нельзя менять чаще, чем раз в год.

Всем застрахованным будет гарантирован базовый пакет из более чем трех тысяч медицинских услуг, включая первичную медпомощь, скорую медпомощь, специализированную амбулаторную помощь, лабораторные услуги, физиотерапевтические услуги, услуги по инвазивной радиологии и стационарное медобслуживание. Пакет также включает стационарное лечение таких заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные заболевания, урологические заболевания, инфекционные и паразитарные заболевания. За счет ОМС будет оказывается также лечение при травмах, ожогах, отравлениях, обследование и лечение во время беременности, принимаются роды.

В пакет услуг включены более 1100 хирургических операций, в том числе дорогостоящих. Если необходимые медуслуги не могут оказать в выбранной застрахованным поликлинике и даже в целом в медучреждениях, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинских территориальных подразделений, то их по контракту предоставляют в других медучреждениях. Предельная сумма, на которую может быть оказана медицинская помощь, не установлена. "Если человек по показанию врачей нуждается в получении конкретной медицинской помощи, то он ее получит, если данная услуга в пакет ОМС", - заверил корреспондента "Кавказского узла" представитель ОУМТП.

Сбор взносов на ОМС осуществляется через работодателей, в размере 2% зарплаты для работников нефтегазовой сферы и 1% - в других отраслях. Страхование детей, пенсионеров, безработных будет осуществляться за счет государства.

Работе системы ОМС мешает тотальная коррупция

Алигейдар Сафаров, житель Шеки, где ОМС внедряется в течение года, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не почувствовал эффекта от нововведений. По его словам, в поликлинике по-прежнему сохраняется коррупция, действуют неофициальные тарифы на услуги. "Я пенсионер, меня вроде бы застраховало государство. Но никакого документа мне не выдали. Как я ходил в городскую поликлинику, так и хожу. Ничего не изменилось. Все равно за медуслуги приходится платить. Правда, конкретной таксы нет - каждый дает, что может. Мне поход к участковому врачу обходится в пять манатов (около 3 долларов. - Прим. "Кавказского узла").

Такие операции, как в случае аппендицита, остались платными, утверждает Сафаров. "Моему взрослому сыну оперировали аппендицит за 400 манатов (240 долларов. - Прим. "Кавказского узла") в местной больнице. Несмотря на то, что он, как индивидуальный предприниматель, платит страховые взносы", - рассказал житель Шеки.

Жительница Губинского района Мирвари Гасымова также не увидела изменений после введения ОМС. "Я работаю библиотекарем в школе. Нам сказали, что мы застрахованы. Но в поликлинике ничего не поменялось. За анализы, УЗИ все равно приходится платить неофициально. И раньше вроде в поликлиниках медуслуги были бесплатными - мы платили, и теперь мы платим", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Гасымова.

В условиях низких доходов населения введение ОМС в Азербайджане будет неэффективным, считает Мусеиб Иманов, проработавший заместителем главврача в одних из бакинских поликлиник.

"Государственные поликлиники и больницы очень громоздки, там большой персонал, и чтобы их содержать, должны быть крупные средства. Но доходы населения не такие высокие, чтобы обеспечивать медработников высокими доходами. А проводить массовые сокращения государство не может потому, что это будет порождать социальную напряженность. Чтобы ОМС хорошо заработало, работа медиков должна хорошо стимулироваться. При нынешней же системе повышение зарплат незначительное. Хирургам невыгодно проводить операции в государственных клиниках, и они пересылают пациентов в частные клиники, где работают вторую часть дня", - пояснил эксперт.

В то же время он считает важным то, что государство взяло на себя уплату взносов за пенсионеров, безработных и несовершеннолетних. "Сохранение бесплатного сегмента услуг здравоохранения для малоимущих важно. Как бы ни было распространено мздоимство, у самого бедного все-таки не будут вымогать деньги и минимальную помощь ему окажут", - заключил врач.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".